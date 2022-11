Una mujer, en Soledad, Atlántico, fingió estar embarazada para que su pareja no la abandonara y hasta subió de peso

(Agencia Andina)

Los habitantes de Soledad, Atlántico, se encuentran bastante conmocionados ante la historia que llegó a las autoridades y ahora se replica en los medios locales y nacionales, en la que una mujer fingió estar en estado de embarazo para que su compañero sentimental no la bandonara. Pero el caso es aún más polémico porque la mujer llegó a aumentar de peso y hasta el día del parto para seguir con su mentira.

La mentirosa fue identificada como Shirly María Bolaños Ramos, mientras que su víctima es Danny Junior Rada Guerrero, un joven 10 años menor que ella. Según relató Danny, citado por Blu Radio, el pasado 17 de agosto su ahora expareja salió de la vivienda en la que convivían con una maleta y rumbo a la clínica Adelita de Char para dar a luz a su primogénita.

Sin embargo, Rada Guerrero no pudo asistir al nacimiento de su hija por temas laborales. Entonces, tras dar a luz Bolaños Ramos regresó a su casa el día 18 de agosto, pero sin la pequeña bebé. Ante la preocupación del hombre por no ver a su hija, su pareja le comentó que lamentablemente la niña había nacido con problemas en el corazón, por lo que la menor se había quedado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica.

Inmediatamente, Danny quiso ir a ver a la niña en el hospital, pero su pareja le dijo que en las reglas del centro médico se establecía que solo ella podía ir a ver a la menor. El hombre decidió confiar en su pareja y, además, cada día se emocionaba más porque ella iba a la clínica y a su regreso le decía que su hija se estaba recuperando, además que le mostraba fotos de la pequeña bebé.

“Yo me convencí que era mi hija porque le vi un trajecito puesto que un día le compramos”, expresó el hombre según citó la emisora mencionada anteriormente. Así transcurrieron varias semanas, en las que Danny empezaba a notar que normalmente veía que en las fotos la bebé vestía ropa que ellos no habían adquirido, pero que solo empezó a notar cuando ya la situación se le hacía muy raro, además que también veía a la mujer perder peso rápidamente.

Con el paso del tiempo, Danny empezó a notar todos esos detalles que despertarton sus dudas. No solo la ropa de la bebé, sino que también en las imágenes no parecía que fueran en un hospital, no se veían enfermeras y los brazos de quien cargaba la niña no parecían los de su pareja.

Entonces el hombre decidió despejar sus dudas lejos de Bolaños, quien siempre tenía excusas preparadas para responderle. Danny acudió al centro médico en el que supuestamente había nacido su primogénita y allí descubrió toda la realidad. La revelación de toda la verdad se dio el pasado 29 de octubre, cuando la menor ya habría cumplido más de dos meses de nacida.

La preocupación y molestia del hombre se hicieron notar cuando llegó a casa, reclamándole a la mujer una explicación de lo sucedido, pues en el hospital no le dieron razón de ninguna bebé o de su pareja. En medio del reclamo, Shirly le dio dos versiones distintas, en la primera le dijo que había tenido un embarazo psicológico y en la segunda que había sufrido un aborto en el octavo mes.

Ante todas las dudas, el hombre la denunció ante la Policía Nacional, en donde se abrió una investigación contra la mujer sospechando que se tratara de un caso de desaparición forzada o de tráfico de niños. Ya con los autoridades investigando, la pareja de Danny decidió confesar que inventó todo, pues lleva nueve años sin posibilidades de concebir y tenía miedo de que su pareja la abandonara.

En diálogo con la emisora, Leonela Barraza, gerente de la Clínica Adelita de Char, explicó que cuando Danny fue al centro médico “en el sistema no tiene documento de ninguna prueba de embarazo, como tampoco controles prenatales” y añadieron que, efectivamente, ella había acudido a la clínica, pero por “enfermedad general y solamente por el servicio de urgencias”.

Ahora, las autoridades y Danny señalan que el paradero de la mujer es desconocido, pues cuando se le realizaban los respectivos exámenes para saber si dio a luz el pasado 17 de agosto, escapó.

