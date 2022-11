Gilberto Tobón, aspirante al Senado por el petrismo, defendió a Álvaro Uribe y aseguró que él no ordenó los falsos positivos

Gilberto Tobón Sanín, candidato y cabeza de lista al Senado partido Fuerza Ciudadana

El abogado, profesor y analista Gilberto Tobón Sanín, que se ha hecho reconocido a nivel nacional por apoyar al gobierno de Gustavo Petro y su candidatura, así como por sus posturas políticas y fuertes críticas al gobierno de Iván Duque, se refirió a Álvaro Uribe y al triste episodio de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” ocurridos durante su gobierno, asegurando que el expresidente no es el responsable.

“Él no ordenó los falsos positivos, fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán dijeron hay que hacer algo y se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas, pero su gerencia al menudeo facilitó eso”, sostuvo Tobón en medio del programa Nos cogió la noche, del canal Cosmovisión, que le dio gran parte del reconocimiento a nivel nacional del que hoy goza.

El profesor y analista político aseguró que el presidente no fue el responsable de los falsos positivos

La afirmación de Sanín no deja de ser polémica, puesto que el expresidente Uribe siempre ha sido relacionado con los falsos positivos por sus opositores. De hecho, Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, que nació de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, aseguró en un encuentro con víctimas de ejecuciones extrajudiciales que estas “hicieron parte de una política de Estado”.

“Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, en su período de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público, para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, señaló Valencia en su momento.

Desde el Centro Democrático cuestionaron estas afirmaciones y el Informe Final sobre el conflicto armado que presentó la Comisión de la Verdad, asegurando que las acciones de Uribe durante su gobierno, por el contrario, permitieron que los falsos positivos se detuvieran.

Pero la defensa de Tobón Sanín al exmandatario no se quedó ahí, y arremetió en contra del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, que hoy tiene metido en un problema judicial a Uribe por el debate de control político por paramilitarismo que inició y que terminó convirtiéndose en un enredo de falsos testigos. “Vaya al psicoanalista, se lo paga la EPS del Senado y tranquilícese. Olvídese de ese señor. Déjelo ‘ennietecer’ tranquilamente en el Ubérrimo”, fue lo que le dijo Tobón a Cepeda.

Las declaraciones del analista político le causaron un sinfín de críticas en redes sociales, a lo que Tobón se defendió con un trino:

“Aprovecharon Halloween para disfrazarse de bodegas. A un librepensador como yo, con casi 40 años de experiencia docente y sin patrones políticos, los ataques orquestados no lo amedrentan”, escribió en su red social.

Cabe mencionar que Gilberto Tobón tendría aspiraciones electorales en su natal Antioquia, concretamente en Medellín, en donde ha manifestado que “está pensando seriamente en lanzarse a la Alcaldía”. Incluso Gustavo Bolívar mencionó alguna vez que el profesor “sería la persona que acabe con la corrupción en la ciudad”.

De hecho, se lanzó como candidato a senador en las pasadas elecciones legislativas, logrando la quinta votación más alta de todo el Congreso con más de 173.000 votos. Pero, no logró obtener su curul porque el movimiento con el que se postuló y que además estaba encabezando, Fuerza Ciudadana, fundando por Hollman Morris y Carlos Caicedo, no alcanzó el umbral requerido.

