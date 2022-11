Edward Rodríguez furioso con Álvaro Uribe: “Fue el principal causante de que me hayan quemado”

Álvaro Uribe y Edward Rodríguez pasaron de ser aliados a distanciarse producto de las decisiones al interior del Centro Democrático. Foto: archivo.

Luego de renunciar al partido Centro Democrático, el excongresista Edward Rodríguez reapareció con varias críticas a sus excompañeros y a quien fuera su jefe político y mentor, el investigado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, lanzó algunos cuestionamientos contra la senadora María Fernanda Cabal.

Fue en una entrevista con la revista Semana donde el exrepresentante a la Cámara, y que más dio de qué hablar por alejarse del legado uribista, aseguró que el Centro Democrático debía ponerse las pilas para volver al poder. De hecho, reiteró su tesis de que, con la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la derecha tenía que tomar acciones para volver a aspirar a cargos de elección popular.

“Es un Centro Democrático, al menos su bancada, muy diferente a la que nosotros construimos con Álvaro Uribe e Iván Duque”, señaló Rodríguez, quien invitó a Uribe a que deje de lado los supuestos pensamientos liberales que tendría y retome los de la extrema derecha.

Edward Rodríguez y María Fernanda Cabal

En ese aparte cuestionó la popularidad de María Fernanda Cabal y aseguró que no debía hablar de Dios si no sentía “el amor y el respeto por él, sin excluir a nadie”. Además, insinuó que Cabal lo discrimina, así como otros líderes del partido, si no tienen descendientes con afluencia en la política nacional e internacional.

Así mismo, dijo que, producto de lo sucedido con sus compañeros uribistas, eso habría tenido consecuencia en las pasadas elecciones tanto legislativas como presidenciales y por eso, una vez más, le habló a Uribe, jefe de esa colectividad, para que tome cartas en el asunto. Incluso, reiteró los motivos por los que se alejó de él.

“Uno ve con tristeza que nunca me dio la cara por lo que me hizo. Yo creo que él fue el principal causante de que me hayan quemado. No obstante, yo fui leal y sigo siendo leal a mis convicciones. Alicia Arango decía una frase y es que Uribe se acompleja con los apellidos bogotanos y las élites”, señaló Edward Rodríguez a Semana.

Por otro lado, aseguró que el también exsenador, que ahora enfrenta líos judiciales por fraude procesal y manipulación de testigos, no quiso enfrentarlo para explicarle la renuencia que hubo al interior de su colectividad con el trasegar político. Es más, aseguró que “le duele” que el expresidente haya cambiado tanto.

Ex presidente, Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.(Colprensa - Álvaro Tavera)

“El Uribe que conocimos no es el mismo y eso nos duele. Nosotros conocimos a un Uribe firme, fuerte, que atrae a sectores jóvenes, diferentes liderazgos y se quedó solamente con un sector pequeño de unas élites que simplemente le hablan al oído cosas que no son ciertas y que no representan a la mayoría de los colombianos”, criticó.

Y es que Rodríguez sigue bastante dolido de que, supuestamente, Uribe no lo dejara competir como precandidato en la campaña presidencial donde Óscar Iván Zuluaga resultó vencedor pero que después renunció para apoyar a Federico Gutiérrez. Por ello, el excongresista quiere que Uribe le responda una serie de cuestionamientos como si su apellido influyó en que no lo dejara participar.

Además, lo sindicó de ser el responsable de que no le alcanzaran los votos para llegar al Senado de la República en las elecciones de marzo. Recordó, además, que el Comité Ético del Centro Democrático lo sindicó de no ser apto para llegar a ser presidente, pero sí senador y eso, a su juicio, incidió en los resultados que lo sacaron del legislativo.

Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez

Finalmente, contó que el presidente Gustavo Petro le recibió las excusas que él le dio luego de que, en la campaña, publicó polémicas vayas contra el entonces candidato del Pacto Histórico. Sin embargo, dijo que no estaría dispuesto a trabajar con él y dejó cuál será su cometido, a pesar de buscar convertirse en un exitoso empresario: “Me interesa que el Centro Democrático retome el rumbo que perdió hace mucho tiempo”, concluyó.

