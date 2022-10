Sergio Higuita califica su temporada con el Bora como “la mejor de su vida”, hasta ahora

Sergio Higuita Foto: Bora Hansgrohe

Sergio Higuita se encuentra en el país disfrutando de su vacaciones junto con su familia luego de haber terminado su temporada deportiva a inicio de octubre durante la edición 116 del Giro de Lombardía en donde terminó cuarto, cerrando así lo que él mismo llamó “la mejor temporada de mi vida”.

Y no podría ser diferente, pues desde su llegada a la máxima categoría del ciclismo en el 2019 con el EF Education EasyPost demostró tener la calidad para afrontar distintas competencias y destacar en ellas. Ahora con el Bora Hansgrohe pudo sacar su mejor versión como líder en carreras de una semana y un día, dejando, quizás, en deuda poder estar en mejores condiciones para las rondas de tres semanas.

Aún así, desde que comenzó el año su nivel estuvo muy alto logrando la victoria nuevamente en el Campeonato Nacional de Ruta para luego llegar a la Vuelta al Algarve en Portugal para ganar una etapa.

La Strade Bianche le sirvió como preparación para poder llegar con mejores piernas a la Vuelta a Cataluña en donde consiguió su primera victoria WorldTour de su carrera deportiva y ante rivales de mucho peso como el luso Joao Almeida y el español, tercero en el podio de la Vuelta a España Juan Ayuso, ambos del UAE Team Emirates.

Su gan objetivo del año era liderar al equipo alemán durante la Vuelta a España, pero no estuvo a la altura de la carrera por diferentes circunstancias, aún así, previo a eso, logró ser quinto en la Lieja Bastoña Lieja, ganó una etapa en el Tour de Romandía, lo que le daría confianza para pelear la general del Tour de Suiza logrando ser líder en unas jornadas, pero finalmente terminaría en la segunda casilla del podio.

En el Tour de Polonia conseguiría una victoria de etapa y cerraría la temporada con el segundo lugar en Los Tres Valles Varesinos en Italia y el cuarto lugar en Lombardía.

Todo eso para él ha sido muy importante, al punto de considerar este año como el mejor de su vida, según contó en una entrevista para el Diario AS, allí además dio detalles de cómo se dio la temporada portando la camiseta de ruta de Colombia: “Muy especial. Me ha gustado llevar la camiseta desde que la gané el primer año. Uno se distingue, pero hay mucha responsabilidad por tener la bandera de Colombia, el país que amas, al que quieres ver en lo mas alto y que la gente vea que estás ahí. Este año ya con tantos aprendizajes he podido dar mejores resultados y estoy feliz de haber representado bien a Colombia”.

Finalmente se refirió a los casos de dopaje en el país para lo cual tuvo unas declaraciones contundentes frente a esto: “Es algo difícil de controlar en Colombia. En Europa la gente que vende esas sustancias es llevada la cárcel. Acá no hay una ley estricta para controlar esto. En el ciclismo europeo no se da cabida para eso, por ejemplo, a mi me han hecho 30 controles por parte de la UCI en el año”.

Para la siguiente temporada se espera que esté de nuevo en las competencias más importantes del calendario, en especial grandes rondas como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

