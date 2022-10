Podcast Narcotráfico en Colombia

“Esto es como hablar de la borrachera del día anterior, que nadie quiere recordar”; estas palabras, que escuchamos el último día de grabación de este podcast, reflejan de alguna forma la sensación que tienen muchos colombianos con la terrible historia del narcotráfico en el país, algo que casi todos quisieran que no hubiera pasado, pero de lo cual, una vez ocurrido, muchos quieren escuchar los detalles.

Cada jueves un equipo de periodistas llegaba a la cabina de radio a grabar un capítulo más de ‘Narcotráfico en Colombia: relatos de una realidad incómoda’ y era la persona detrás de la consola el primer oyente de un producto que le apuesta a incomodar. “Después de estas sesiones, salgo de acá de otro ánimo, porque lo que cuentan es muy fuerte”, nos aseguró el hombre encargado de grabar cada historia.

En los años 80 y 90, Colombia vivió la época más cruda del narcotráfico y alrededor del negocio ilícito surgieron gran cantidad de historias, casi todas ellas terminaron en tragedia. Volver a pasar por esos hechos no solo es doloroso, sino que pesa, carga; por más que se quiera hacer borrón y cuenta nueva, no se puede.

El narcotráfico no define al país en lo absoluto, así como los traumas no definen a las personas, pero sí las cambia. El equipo de Infobae Colombia tuvo claro eso y no le apostó a hacerle una apología al tráfico de drogas; sin embargo, tal como le corresponde al periodismo, a veces hay que contar no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que necesita saber.

Los 12 capítulos para no olvidar

Tras semanas de investigación, traemos 12 episodios con relatos de la historia reciente de Colombia sobre los que muchos hablan y comentan rápidamente, como si fueran pequeñas anécdotas de una postal. Aquí nos vamos a detener en la letra pequeña, esa que narra los caminos que los capos dictaban desde las sombras y, tal como a la persona detrás de la consola, es posible que a muchos de los que escuchen estas historias los agobie o les pesen.

No es fácil escuchar sobre las 107 víctimas del Vuelo 202 de Avianca o sobre los magnicidios que azotaron al país a finales de los 80 y principios de los 90; tampoco será sencillo pasar de la alegría de la clasificación de la selección Colombia al mundial de fútbol Italia 90 a encontrarse con la influencia de Pablo Escobar y otros capos del narcotráfico en el fútbol y en diversas actividades de la vida nacional.

Este podcast está lleno de paisajes sonoros, de voces de antaño en la radio y de citas de libros que documentaron lo que ahora contamos. Es un formato lleno de entrevistas con expertos que señalarán ―por ejemplo― cómo la salsa tuvo un vínculo con el cartel de Cali en los 70 o cómo los narcocorridos empezaron en parte por un cassete pirata.

Pasarán capítulos en que los pasos de unos mineros los acompañarán para conocer sobre las guerras verdes de los esmeralderos en Boyacá; también habrá otros con sonidos de animales, con los hipopótamos invasores de Pablo Escobar o lo que le sucedió a la famosa Hacienda Nápoles, donde las víctimas ahora tienen un espacio más.

Este podcast será una apuesta por reconocer el impacto del narcotráfico en la cultura: de dónde viene la costumbre de los sicarios de rezarle a la Virgen antes de matar, la influencia de los narcos en los reinados de belleza o cómo las rutas de contrabando de lo que se conoció en Colombia como la “bonanza marimbera” marcaron el inicio de un negocio ilícito que del todo no termina.

‘Narcotráfico en Colombia: relatos de una realidad incómoda’ son 12 testimonios de los estragos que hicieron al país de Macondo una víctima más.

SEGUIR LEYENDO: