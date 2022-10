Luisa Fernanda W impacta las redes sociales al mostrarse “regia” dos días después de dar a luz

Foto: Instagram @luisafernandaw

El pasado jueves 27 de octubre nació el segundo hijo de la pareja conformada por la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno y en las últimas horas la influenciadora decidió publicar un video en su cuenta de Instagram dando detalles sobre los cuidados que le da a su cuerpo en el posparto.

A través de esa publicación Luisa Fernanda quiso enviar un mensaje a todas las mujeres que están atravesando lo mismo que ella, pues señaló que es muy difícil aceptar los cambios en la apariencia del cuerpo tras tener un hijo. “Una de las cosas más tesas o difíciles de tener un bebé es aceptar todos esos cambios físicos y emocionales, mirarme al espejo y ver todos estos cambios es un reto”, narró la paisa en su video.

En la grabación mostró que su manera de enfrentar esos pensamientos que surgen al verse al espejo es motivándose a levantarse de la cama y arreglarse como a ella le gusta. “Estoy en el segundo día de postparto, pero me levanté, me bañé y me peiné ... esto me ayuda a mejorar mi semblante y sentirme mejor”.

Además, la mujer dio recomendaciones sobre los masajes que realiza para desinflamar el vientre y el cuidado de la cesárea, pues su segundo hijo llegó al mundo de esta manera. En los comentarios del video, otros famosos aplaudieron su fuerza y belleza.

Maleja Restrepo comentó “Hermosa”; Yeison Jiménez escribió “Qué guapa eres parce, de verdad”; Violeta Bergonzi también interactuó diciendo “Esa es la actitud ufff ayuda demasiado sacar fuerzas de donde no hay y sentir que el reto es con uno mismo!”. Otros famosos como Lady Yuliana, Marilyn Patiño, Maria Laura Quintero también celebraron a la mujer.

Dentro de los casi 18 millones de seguidores de la influenciadora muchas mujeres comentaron la publicación sorprendidas de verla de pie tras dos días de la cesárea. “Esta mujer acaba de tener bebé, por cesárea y está como si nada... Yo tuve mi hija y dure demacrada todo un año”; “Dicen que la cesárea es durísima hay mujeres que no se pueden ni parar y tú estás regia”; “No logro entender cómo está tan tranquila luego de 2 días de cesárea, yo no podía ni bajarme de la camilla del dolor”.

Este es el video que publicó la creadora de contenido paisa:

Sin embargo, no todos los comentarios de la publicación fueron buenos, algunas personas se mostraron incómodas con el contenido de la paisa y hasta criticaron que no dejara pasar muchos días de dar a luz para estar nuevamente en las redes sociales. “Nena deja que tu cuerpo se recupere, suelte ese teléfono”; “Mamita descanse , suelte el celular almenos la dieta”.

Algunas interacciones de internautas molestaron bastante a Luisa Fernanda W, quien salió en defensa de la intención de su contenido para apoyar a otras mujeres que están en el postparto. Una mujer comentó que la situación parecía irreal y la influenciadora paisa no se quedó callada. “Siento que todo esto es un montaje por ganar más seguidoras porque somos las mujeres las que hacemos que esto se vea real”, escribió la usuaria.

Entonces la paisa madre de Máximo y Domenic le respondió “¿Un montaje? ¿De verdad crees que todas las personas vivimos los procesos de la misma manera? No, señora, ningún tipo de montaje esta es mi realidad y eso que no muestro ni un 5% de mi vida”.

Otra usuaria le comentó a la famosa “¿En serio es el primer video que se le ocurrió hacer, después de tener al bebé? En serio que yo creo que lo peor que a ella le podía pasar era ver su abdomen así. En serio que no ayuda ni cinco a quienes intentamos no acomplejarnos y ella en serio no se le pasa una idea buena por la cabeza”.

De nuevo, Luisa Fernanda W se defendió y señaló que no entendía por qué debía cargar con complejos ajenos, si estaba lidiando con los suyos. “No entendí a qué va tu mensaje. Yo soy creadora de contenido y esto hace parte de mi realidad, y sí, este fue el primer video que se me ocurrió porque siento que es un proceso NORMAL por el cual pasamos muchas mujeres, así lo vivo YOOOO, quizás a una les toca mejor, a otras peor, aquí lo único cierto es que estoy siendo real”.

