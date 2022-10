Conozca los puntos de encuentro de las marchas contra el gobierno Petro este sábado 29 de octubre

Un manifestante sostiene una bandera que dice "No a la reforma Petro" durante una protesta contra el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro y su propuesta de reforma fiscal en Bogotá, Colombia, 22 de octubre de 2022. REUTERS/Luisa González

Hacia las 10 de la mañana de este sábado 29 de octubre iniciarán las manifestaciones en contra del Gobierno nacional dirigido por el presidente Gustavo Petro. A continuación le contamos los puntos de encuentro donde los ciudadanos inconformes saldrán a protestar por las que consideran “propuestas dictatoriales” promovidas desde el Ejecutivo.

Las protestas no solo serán en las principales ciudades de Colombia como Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Tunja, Cúcuta, Manizales, entre otras, sino que también tendrá un impacto internacional. Según Pierre Onzaga, el sujeto que lidera esos encuentros contra el jefe de Estado, las movilizaciones se darán en urbes de otras naciones como Miami, Nueva York, Orlando, Houston, Los Ángeles, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Estocolmo y Londres.

Onzaga ha publicado varios mensajes donde motiva a la ciudadanía a manifestarse contra varios de los proyectos del Gobierno como la reforma tributaria, la paz total, entre otros. Para ello, el también empresario y tuitero dio a conocer los principales sitios donde se pueden aglutinar quienes no van acorde a Petro.

Bogotá: Plaza Héroes Caídos CAN Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar – 9:30 a.m; Calle 63 con carrera 7 hacía la Plaza de Bolívar – 10:00 a.m; Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar – 11:00 a.m.

Barranquilla: Estadero la Troja Calle 74 #44 Esquina hasta la Plaza de la Paz.

Medellín: Teatro Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de Las Luces.

Cali: Plaza de las Banderas hasta la Plaza Jairo Varela.

Cartagena: Camellón de los Mártires hasta el monumento de la India Catalina.

Cúcuta: Redoma de San Mateo hasta el Parque Santander.

Bucaramanga: Puerta del Sol hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán.

Pereira: Centro Comercial San Andresito hasta la Plaza de Bolívar.

Montería: Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón Bolívar.

Villavicencio: Desde el Centro Comercial Viva hasta el Parque Los Libertadores.

Popayán: Centro Comercial Campanario hasta el Parque Caldas.

Urabá: Desde el Parque Infantil Casa de la Cultura Apartadó hasta el monumento Yo Amo a Urabá.

Neiva: Centro de Convenciones José Eustacio Rivera.

Ibagué: Parque Murillo Toro hasta Intersección de la calle 60 con carrera 5.

Armenia: Parque de la Vida hasta la Plaza Simón Bolívar.

Santa Marta: Plazoleta del Camellón en monumento Rodrigo Bastidas hasta la Catedral.

Manizales: Sector el cable Cr 23 # 64 – 55 hasta la Plaza de Bolívar.

Ocaña: Parque San Francisco hasta Parque 29 de Mayo.

Valledupar: Cinco Esquinas hasta el Parque de las Madres.

Esas protestas no solo han sido promovidas por Onzaga sino también por la oposición política al gobierno Petro. Por ejemplo, varios congresistas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia han dejado mensajes referentes a esas protestas. “Hoy vamos todos a la calle por nuestra libertad, por las nuevas generaciones que no merecen crecer en un país destruido por el socialismo”, madrugó a trinar Cabal, por ejemplo.

ATENCION 📣gran mayoría de puntos de marcha para mañana 29 de octubre en colombia y el mundo contra las reformas pre dictatoriales de petro #unidosVenceremos29o #29o #gritocontrareformas pic.twitter.com/QltWrWxQzp — Pierre Onzaga Ramírez (@pierreonzaga) October 28, 2022

En el caso de las ciudades extranjeras, Onzaga también dio a conocer donde los colombianos inconformes podrán manifestarse en el exterior.

Ciudad de Coral Gables: 280 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134 *Frente al Consulado de Colombia en Miami.

Nueva York, Estados Unidos: 10 E 46th St, New York, NY 10017.* Frente al Consulado de Colombia en New York.

Houston, Estados Unidos: Centro Comercial Gallería esquinas de Westheimer y Post Oak.

Orlando, Estados Unidos: CITADEL BUILDING 1, 5850 T G LEE BLVD #260 ORLANDO, FL 32822. *Esquina del Consulado.

Los Ángeles, Estados Unidos: EDINGER AVE. & SOUTH EUCLID STREET. FOUNTAIN VALLEY, CA 92708. MILE SQUARE REGIONAL PARK, FREE SPEECH AREA.

Miami, Estados Unidos: Torre de la Libertad 600 BISCAYNE BLVD, MIAMI, FL 33132.

Ciudad de México: Av. Paseo de la Reforma, Juárez, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México. *Al frente del Consulado.

Ciudad de Panamá: Parque del Florista Punta Paitilla.

Estocolmo (Suecia): ÖSTERMALMSGATAN 46 – 114 86, ubicado frente al Consulado.

Londres (Reino Unido): 35 PORTLAND PLACE, W1B 1AE, LONDRES, REINO UNIDO; este queda al frente a la Embajada.

Onzaga, por su parte, ha dicho que el objetivo no es negociar con el gobierno Petro sino que, sin mediar, se retiren las reformas que pretende hacer el presidente colombiano.

“Uno de los objetivos de esta Gran Marcha Nacional es trazar una línea roja para que se retiren las reformas, no buscamos negociación alguna”, afirmó Onzaga en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: