Finca Támesis, predio entregado a las víctimas.

A 7 km de la capital del departamento de Córdoba, Montería, y con unas 590 hectáreas de dimensión, se ubica la hacienda Támesis, un exclusivo y lujoso predio, que en algún momento fue propiedad del clan castaño, y que actualmente se encuentra bajo el poder de la unidad de víctimas precisamente para que esté sea repartida entre estos afectados en aras de resarcir sus derechos violentados. No obstante, el supuesto dueño la está reclamando, pero el presidente Gustavo Petro y suboficial hoy la entrega de estos terrenos a las familias afectadas.

La Fiscalía General de la Nación a mediados de agosto decidió entregar la finca al fondo para la reparación a las víctimas, junto con otros bienes de este clan para militar qué lideraba las Autodefensas Unidas de Colombia, y cuyo valor se casaba en unos 26.700 millones de pesos. Según el informe del órgano judicial, el terreno hace parte del patrimonio de Jesús Alfonso Berrío Ramírez, alias “Poncho Berrío”, vinculado con este actuar delictivo y ser una de las piezas claves del mismo.

“Se trata de los predios están cagando y Támesis que están ubicados en la zona rural de Montería, Córdoba, cuya extensión supera las 430 hectáreas dichos terrenos hacen parte del patrimonio ilícito de Jesús Alfonso Berrío Ramírez, alias “Poncho Berrío” quién estaría vinculado con la casa Castaño, de las Autodefensas Unidas de Colombia; estos bienes estaban siendo administrados por la sociedad activos especiales, SAE, y una vez se adelantó el trámite improcedencia, establecido en la ley fondo de reparación a las víctimas para su administración durante los últimos 30 meses, hemos entregado al fondo para la reparación a las víctimas 156 bienes relacionados con la denominada casa Castaño, siendo su valor superior a los 131.446.868.532 pesos”, declaró el director de justicia transicional, Salomón Strusberg Rueda.

La entrega efectuada por parte del presidente a las víctimas, fue celebrada por el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar quién de manera enfática declaró que estas acciones dan cuenta del cambio en la política nacional:

“Este es el verdadero cambio hpta. Bienes de la mafia que antes se repartían políticos y testaferros pasan a manos de quienes sufrieron masacres y desplazamiento. Finca Támesis de 590 h que fue de Carlos Castaño, hoy la SAE la entrega a 50 familias de campesinos. Bien Daniel Rojas Medellín”, este último es el presidente de la Sociedad de Activos Especiales.

No obstante, Jesús Alfonso Berrío Ramírez aún es propietario de alguno de los terrenos en cuestión, defendiéndose que jamás perteneció a las autodefensas Unidas de Colombia, no obstante, ya existen varios fallos como el del tribunal superior de Medellín, qué no solo reválida de extinción del dominio, sino que le ordena a la SAE que entregue esté bien a la Unidad de Víctimas:

“Se oficiará a la Fiscalía Especializada de Unidad Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación para que realice la entrega de los bienes a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien será la encargada de su administración y custodia hasta tanto se resuelva la sentencia y de manera definitiva el destino que ha de tener”.

En el evento estuvo el senador, también del Pacto Histórico, Iván Cepeda, donde acompañó a las 50 familias campesinas que recibieron este predio, asegurando que este es el principio de la reforma rural agraria:

“Hoy estaré en Montería en un trascendental acto: la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entrega el predio Támesis a más de 50 familias campesinas. No más tierras incautadas en manos de testaferros mafiosos. La Reforma Rural Integral avanza en el gobierno del cambio histórico”.

