Jueces acusaron a Claudia López de violar la división de poderes: “Inaceptable e irrespetuoso con la función judicial”

“Declaraciones ligeras e irrespetuosas”, la contundente respuesta de jueces y fiscales a la alcaldesa Claudia López, que los señaló como responsables de la delincuencia en Bogotá. Imagen: Infobae Colombia.

Poco y nada le gustó a la Federación Nacional de Jueces y Fiscales las declaraciones que emitió la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, donde cuestionó a los juristas por dejar en libertad a los criminales que azotan a lo largo y ancho de la capital. A través de un vehemente comunicado rechazaron que la mandataria asegurara que los jueces creían que “robar era un deporte”.

Para la federación, lo dicho por la mandataria es “una ligereza” y, a su concepto, atentan contra la división de poderes y la institucionalidad del sistema penal en Colombia. Además, se defendieron asegurando que no son ellos quienes crean las leyes en el país. “No determinamos las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena”, aseguraron los juristas a su vez que tildaron de “irrespetuosas” las palabras de López.

Es más, le recordaron a la burgomaestre que Bogotá y todos los alcaldes del país se suscribieron a la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos civiles y políticos donde se instruyen las intromisiones en las que no deberían caer los servidores públicos, en este caso la gobernante de la capital colombiana.

“Las posiciones argumentativas de la burgomaestre de la capital de la República, sin duda, constituyen una inaceptable e irrespetuosa injerencia en la función judicial, cuando el marco del proceso penal se brinda a sus actores las herramientas adecuadas para la controversia y el disenso”, señalaron los jueces.

La iniciativa, que recibió 77 votos favorables y ninguno en contra de los senadores presentes reforma el artículo 34 de la Constitución para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a estos delincuentes sea la pena de prisión perpetua. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Los representantes de la justicia colombiana, además, le recordaron a los ciudadanos que deben “acatar los estándares de independencia de la judicatura” y advirtieron que, si la gente viola las normas y leyes que hay en el país, no es motivo para que funcionarios públicos como la alcaldesa de Bogotá cuestionen “a los servidores de este poder público”.

En apartes finales de la durísima contestación a quien se considera tiene el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia, los jueces exhortaron a “no imponer opiniones distantes del interior de cada trámite judicial, como en los tiempos de autocracia, y se invita a acudir al conocimiento legal y a la discusión en los escenarios propicios para afrontar las debilidades de la justicia, cuyas falencias dista de la rectitud de quienes administramos justicia en nombre de la República”, dijeron.

Para terminar, la federación de jueces le recordaron a la alcaldesa Claudia López que la política criminal del Estado la determinan los otros poderes públicos, “y los jueces de garantías y demás funcionarios de la especialidad penal, solo estamos sometidos al imperio de la Ley, en el alcance y sentido lato que le ha dado la Corte Constitucional al canon 230 superior”.

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López (Colprensa-Mariano Vimos)

Estos argumentos se dan luego de que, este jueves 27 de octubre, la mandataria aseguró que el 80 % de los delincuentes han sido dejados en libertad, es decir, casi 8 de cada 10, lo que para López se constituye como impunidad. “A 8 de cada 10 personas que roban en Transmilenio, que acosan a mujeres, que les quitan el celular, que les quitan su bolso, la mal llamada justicia los deja libres”, sostuvo.

“Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a seguir teniendo dificultades; por mucho esfuerzo que los ciudadanos, los frentes de seguridad, las cámaras y nuestra policía metropolitana haga”, aseveró.

Además, López hizo un llamado a los miembros de la rama judicial, “Bogotá y Colombia no van a tener seguridad mientras ustedes sigan creyendo que robar es un deporte y no un delito que no merece cárcel y no merece sanción”.

La alcaldesa capitalina sostuvo que no es cierto que las leyes penales le impidan a los jueces enviar a los detenidos a las cárceles, sino que se constituye como una excusa para no imponer la sanción. Por eso puso de presente el caso de alias Frozen, capturado más de diez veces, procesado tres, en medida de aseguramiento domiciliaria y fue capturado robando.

SEGUIR LEYENDO: