Reforma tributaria: estos son los ajustes en el proyecto que los mineros le piden al gobierno de Gustavo Petro

Fotografía de archivo, de camiones que transportan material extraído de la concesión del Cerrejón en La Guajira (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

A inicios de octubre se anunció que en la reforma tributaria, que está en trámite en el Congreso de la República, no se incluiría impuestos a las exportaciones de carbón y petróleo. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para la Asociación Colombiana de Minería, que expresó tener todavía preocupaciones por la no deducibilidad de las regalías.

“Esto va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y en contra de la dinámica mundial alrededor de la industria minera. La prohibición de deducir las regalías genera una renta ficticia que puede ahogar al sector minero en circunstancias de precios normales que, combinado con una sobretasa en renta, le resta competitividad y por ende viabilidad en el largo plazo. Esto sin contar que Colombia sería el único país en el mundo donde las regalías no se pueden deducir”, expresó la Asociación.

Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, añadió que: “pero además, restándole competitividad al sector minero colombiano en relación con otros países, Colombia sería el único país en todo el mundo en el cual las regalías no son deducibles, esto desde luego le resta competitividad y viabilidad en el mediano plazo a la industria minera colombiana y además compromete la viabilidad de los proyectos futuros que necesitamos todos los colombianos, los proyectos de cobre para la transición energética, los proyectos de los minerales para todo el sector de los alimentos y los fertilizantes”.

Además, dijo en representación del sector minero que la sobretasa del 10 % es “desproporcionada” e “inequitativa” en relación con otros sectores de la economía que solo tienen sobretasas del 3 %.

“Una sobretasa de 10 puntos desde luego compromete la viabilidad hacia delante y su competitividad, es por eso que hemos dicho como sector y hemos propuesto que sea una sobretasa 5 puntos, que como bien lo ha dicho el Gobierno se active en época de precios altos y así poder generar equidad y equilibrio en esta reforma tributaria”, señaló al respecto.

Y sentenció que mantener la reforma tributaria como se está planteando hasta el momento constituye una mala señal para la transición energética que pretende el presidente Gustavo Petro y su equipo de trabajo.

El recaudo de la reforma tributaria fue ajustado

El martes 25 de octubre, el presidente Gustavo Petro anunció nuevas modificaciones al proyecto de reforma tributaria, que tendrá segundo debate en los primeros días de noviembre.

Las nuevas modificaciones están relacionadas con el gravamen a las pensiones más altas, de 10 millones de pesos o más, y la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos, en el sentido que se van a mantener las regalías para que estás no sean deducibles en el impuesto de renta.

Así las cosas, el recaudo de este proyecto ya no será ni de 25 billones de pesos, como se estableció cuando se presentó el proyecto en el Congreso, ni de 22 o 23 billones de pesos, tras las primeras modificaciones sufridas, entre las que se encuentran gravámenes a las donaciones de empresas a entidades sin ánimo de lucro, así como gravámenes a las importaciones de menos de 200 dólares, y los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

“Alrededor de 20 billones de pesos es el valor del recaudo del proyecto de reforma tributaria para el 2023″, indicó el mandatario tras anunciar las nuevas modificaciones. También precisó que el recaudo puede subir a 23 billones para el 2026.

Ahora, la asociación gremial del sector minero pide un ajuste más. Pero, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, aseguró que el Gobierno apuesta a que el proyecto no baje de 20 billones de pesos. De paso, descartó que se baje, incluso, hasta los 12 billones de pesos.

