Habrá liga femenina de fútbol profesional en Colombia en el 2023, prometió el presidente de la Dimayor Ramón Jesurún

Por primera vez en el bolmpié nacional, la Selección Colombia Femenina logró la clasificación a la final del Mundial Sub17 disputado en India. Ante este histórico hecho, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, expresó su admiración y alegría por el acontecimiento.

En diálogos para La FM, el líder de la FCF manifestó que: “Hemos hablado que el fútbol femenino ha sido un esfuerzo de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Difutbol, la Dimayor y el Ministerio del Deporte, que nos ha apoyado con unos dineros para poder hacer la liga femenina” señaló.

De igual manera, Ramón habló sobre sus declaraciones en días pasados sobre las ‘cafeteras’, en el que aseguró que no habría ninguna retribución económica a las jugadoras colombianas por su participación en el Mundial sub-17.

“Fue un mal entendido, porque realmente los premios no están por parte de la FIFA por ser equipos juveniles, pero sí habrá un respaldo por parte de la Federación y un reconocimiento económico a cada una de estas jugadoras”, aseguró.

Cabe mencionar que, el mensaje del líder del FCF en días pasados fue: “Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateurs (aficionadas)”.

A lo que instantes después, la Federación emitió un comunicado donde aclaró que sí habrá un premio para las jugadoras. “La normatividad de la FIFA establece que las categorías sub 17 y sub 20 no son absolutas o mayores. El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres”.

“Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022″, complementó la FCF.

Finalmente, Ramón Jesurún afirmó sobre la liga femenina que se disputará en 2023, “Hay que anunciarle al país que vamos a tener una liga femenina permanente desde el otro año. Esto es una gran noticia que se ha conseguido gracias al apoyo de la empresa privada. Esto nos permitirá seguir potenciando a estas jugadoras que tienen un futuro inmenso y serán líderes del fútbol femenino a futuro”.

Hay que tener en cuenta, que el pasado miércoles 12 de octubre se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, en la que se tocó el futuro del balompié femenino en Colombia.

En presencia de jugadoras, dirigentes del fútbol nacional y presidentes de clubes, Urrutia exaltó la importancia de lograr la igualdad de género en el deporte. “Hoy nos convoca la intención de impulsar la equidad de género en fútbol profesional colombiano. La estabilidad laboral, emocional y social de nuestras futbolistas es uno de los pilares del Pacto por el Deporte. Por eso, nos reunimos los actores más importantes del sector futbolístico, para oírnos, bajo una misma bandera y establecer nuevas estrategias en beneficio de nuestras futbolistas”.

