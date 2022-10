Crisis en el ciclismo colombiano: estas son las figuras que no tienen equipo para el 2023

Nairo Quintana aún está sin equipo para el 2023. Foto: Arkea Samsic.

No son pocos los ciclistas colombianos que a estas alturas del año no han confirmado su futuro deportivo en Europa, pues para algunos la situación es tan complicada por la probable desaparición de un equipo lo que los deja sin mucho que puedan hacer para el siguiente año, mientras que otros solo terminaron contrato y no han hecho oficial su siguiente paso.

Nairo Quintana encabeza la lista de pedalistas cafeteros que no cuentan con un contrato deportivo para la temporada 2023. Desde que se conoció su acusación por parte de la UCI por presunto uso de Tramadol, el corredor comunicó que a pesar de haber confirmado que seguiría 3 temporadas más con el Arkea Samsic, finalmente el acuerdo se cayó quedando desprovisto de escuadra.

Si poderse asegurar que por el caso de Nairo Quintana se vieran afectados sus compañeros colombianos en ese equipo como Winner Anacona, Dayer Quintana y Miguel Flórez, lo cierto es que ninguno, al parecer, seguirá en la escuadra bretona ahora que pasará a ser World Tour, lo que los deja libres para buscar un nuevo contrato con otros equipos.

Además de ellos, el bogotano Esteban Chaves, quien este año corrió con los colores del EF Education EasyPost todavía no confirma su continuidad con la escuadra norteamericana y en la misma situación se encuentran sus compatriotas Diego Andrés Camargo y Daniel Arroyave quienes llegaron al equipo en el 2020, pero sin poder destacar como se preveía.

Entretanto, los corredores colombianos que hoy hacen parte del Drone Hopper Androni Giocattoli como lo son Juan Diego Alba, Brandon Rojas, Didier Merchán, Daniel Muñoz, Santiago Umba y Jonathan Restrepo, se quedarían sin escuadra debido a que el conjunto italiano estaría en riesgo de desaparecer a finales de este año por falta de patrocinio.

La escuadra que lanzó a corredores como Egan Bernal e Iván Sosa hacia el World Tour no tendría otra opción que dejar libres a sus ciclistas para que puedan buscar un nuevo camino, sin embargo, no parece muy fácil a estas alturas del año cuando varias escuadras ya prácticamente han estructurado sus nóminas para el 2023.

Johnatan Cañaveral terminaría contrato con el Bardiani CSF este diciembre y por ende tendría que buscar continuidad en el ciclismo europeo en el cual ha estado desde el 2020 desde que llegó al Giotti Victoria. En el Ineos Grenadiers se habla de la salida de Brandon Rivera y aún sin conocerse al menos una escuadra interesada.

Daniel Méndez dejaría su proceso en el Kern Pharma y lo mismo pasaría con Jhojan García que tras tres temporadas concluiría su contrato con el Caja Rural.

Finalmente, el pedalista paipano Sebastián Molano quien ha militado desde hace 4 años con el UAE Team Emirates tampoco ha confirmado una extensión de contrato, aunque se espera que pueda hacerlo teniendo en cuenta que su cierre de temporada fue bueno al ganar la última etapa en la Vuelta a España y al ser uno de los más importantes lanzadores que tienen los sprinters dentro del equipo.

Se prevé que algunos de los corredores anteriormente mencionados se queden en Europa y otra parte muy seguramente regresarían al país para integrar a los equipos nacionales en aras de continuar con sus carreras deportivas.

