Luisa Fernanda W reveló para cuándo espera el nacimiento de su segundo hijo: “Ya lista para recibir a Domenic”

Luisa Fernanda W está ad portas de tener entre sus brazos a su segundo hijo, quien llevará por nombre Domenic. Sin embargo, ¿cuándo nacerá? ¿faltan solo días o semanas? Bueno, el pasado domingo 23 de octubre la creadora de contenido quiso entregar una fecha aproximada en la que podría nacer su bebé. Así las cosas, desde sus Historias en Instagram empezó por decir:

“Yo todavía sigo esperando a que nazca mi bebé, todavía no tengo la fecha de parto programada, pero por mucho que se demore, este bebé más o menos tiene que nacer en dos semanas, o sea, ya el bebé está a término. Entonces, es como ir a los monitoreos que tengo por estos días y ya decidir qué día nace, pero todavía no sé”.

De este modo, su hijo nacería aproximadamente a principios de noviembre. A su vez, la también empresaria destacó que está en esa etapa del emabarazo en el que las mujeres tienen problemas para dormir, entre otras cosas.

“Aquí estoy en la lucha, en este tiempo en que las mujeres que han estado embarazadas y que tienen hijos saben que esta última etapa es difícil porque uno no duerme bien, bueno muchas cosas, pero ya lista para recibir a Domenic, tengo todo listo, ansiosa”, fueron sus últimas palabras sobre el tema.

Vale recordar que el padre de Domenic es Pipe Bueno, cantante de música popular y actor. La primera vez que el caleño y la paisa vivieron la experiencia de ser padres fue con el nacimiento de Máximo en octubre de 2020, de hecho, están a pocos días de celebrar el segundo cumpleaños de su primogénito: el 28 de este mes para ser exactos.

No sobra mencionar que, en comparación con su primer embarazo, Luisa Fernanda W ha hablado de lo “difícil” que ha sido el proceso de gestación de Domenic, de hecho, recientemente volvió a poner el tema sobre la mesa cuando el pasado 17 de octubre compartió el siguiente texto en sus redes sociales:

“Les confieso que este segundo embarazo ha sido difícil para mí en muchos sentidos.1 Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes: Vómito, ascos, contracciones desde la semana 30 etc. 2 Aceptar los cambios físicos y hormonales me ha pegado fuerte. 3 Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje. 4 Criar a Máximo mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto. 5 Ver las personas que me rodean haciendo su vida “normal” mientras a mí me toca estar en cama, les cuento que eso me ha enseñado mucho”.

Y es que durante estos últimos meses de su embarazo, la influenciadora paisa ha tenido que guardar reposo. Por otro lado, en la capacidad de sus posibilidades ha grabado algunos videos para su comunidad en las redes sociales, por ejemplo, tutoriales de maquillame para Halloween hasta contar anécdotas de su vida, en este sentido, compartió la historia de cuando un amigo le robó 100 millones de pesos.

De este modo, este miércoles 19 de octubre la también empresaria compartió un video desde su cuenta de Instagram en el que rememoró en primer lugar:

“Resulta que un amigo muy especial se me acerca un día y me dice: -Lu, te tengo el negocio de la vida- me pintó un negocio espectacular, me dijo que la inversión era de 100 millones de pesos. Yo tenía una plata ahorrada porque me quería comprar un bolso, porque yo ahorro para comprarme mis bolsos, mis gafas, y mis cosas... El caso es que me creí completamente todo el cuento de mi amigo, era una inversión que se veía interesante, le deposité el dinero a su número de cuenta .. Yo no sé en qué estaba pensando, ahí sí no parezco paisa”.

