Recesión global, inflación y guerra, factores que han marcado los primeros 100 días del Gobierno Petro

¿Se avecina una crisis económica mundial? Este argumento ha tenido mayor peso en la economía global y que empieza a generar incertidumbre ante diversos planes del gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

Actualmente, no se puede pensar en la economía del país como “una unidad aislada”, dado que, en medio de las coyunturas internacionales como la guerra en Ucrania, la inflación, la desaceleración de los mercados y la fortaleza del dólar frente a otros países de Latinoamérica, en los que predomina Colombia, siendo siendo este uno de los que ha sufrido una depreciación de la moneda hasta de un 12,8 % desde el segundo semestre del año.

Frente a este panorama, los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro no se puede analizar a una responsabilidad que se le atribuye políticamente a él como la figura del progresismo latinoamericano en Colombia, sino que se debe comprender en gran parte por cambios económicos importantes en el mundo.

José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, realizó el balance del gobierno de Gustavo Petro en sus 100 primeros días. Explicó la herencia de la inercia del crecimiento económico, que recibió el hoy jefe de Estado frente a la desaceleración en la actividad económica, que hoy es el panorama planteado en medio de la crisis económica mundial.

López explicó que el crecimiento económico registrado en Colombia se basó principalmente en el consumo de los hogares, lo cual, con el panorama de inflación, el comportamiento tiende a la baja.

“Los hogares continúan recibiendo los mismos ingresos para consumir bienes y servicios que hoy están más encarecidos”, expresó el experto.

Agregó que se viene una fuerte discusión sobre el salario mínimo, señalando que lo más prudente es generar un aumento equilibrado basado en las variables económicas.

El ejemplo para entender esto es claro, no por imprimir más billetes, vamos a ser más ricos.

<b>Los 100 primeros días de Gustavo Petro</b>

Los ejes estructurales más importantes que ha intervenido Gustavo Petro en sus primeros 100 días de gobierno han sido las discusiones sobre la aceleración de la transición energética, la reforma agraria, la reforma tributaria y el aumento del precio de la gasolina.

El análisis del director de investigaciones económicas de Corficolombiana lo lleva a inferir en una primera instancia que el gobierno de Gustavo Petro tiene una ansiedad de mostrar una agenda de cambios.

“Es una agenda muy ambiciosa en un momento muy frágil”, sostuvo el director.

Sobre el incremento en el precio de la gasolina, López expone que esta es una manera en la que el Gobierno muestra su intención de cerrar el déficit, aprovechando la bonanza petrolera.

La transición energética es otro de los puntos más álgidos en las decisiones y la agenda programática de Petro, en el que el analista plantea que “se debe pensar en una transición gradual, permitiendo más exploraciones”.

“No decirle al mundo que no vamos a continuar con la exploración. La transición energética es importante, pero no al nivel de aceleración que se quiere hacer, además de que es necesaria la inversión extranjera”, afirmó.

El director sostuvo que la reforma agraria probablemente pueda ayudar a reducir la inflación en los alimentos.

“Colombia es hoy el país con la inflación en alimentos más alta de Latinoamérica. Si bien, el aumento de entrega de títulos de tierras cultivables, los subsidios a los agro insumos, entre otras propuestas del Gobierno Nacional puede reducir los precios de los alimentos a largo plazo, se debe mirar con detenimiento este tema, puesto que la cadena de valor y otros factores transversales, como el costo del combustible, afecta la canasta familiar”, manifestó el dirigente de Corficolombiana.

Finalmente, indicó qué es relevante evaluar el gobierno de Gustavo Petro: “El mensaje es importante hoy, cómo se comunica, y qué mensaje se le está enviando a los inversionistas”, puntualizó.

