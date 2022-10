El ministro Ocampo reconoció que las “declaraciones de algunos colegas” han incidido en el aumento del dólar en Colombia

Los reparos de José Antonio Ocampo por las declaraciones "de algunos colegas" en el precio del dólar. Foto: Reuters.

En medio de los cuestionamientos al Gobierno nacional por la disparada del precio del dólar en Colombia, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, volvió a salir al paso al respecto y, esta vez, reconoció que las declaraciones de algunos de sus colegas, incluido el presidente Gustavo Petro, habrían incidido en que la divisa superara los $4.900.

A la salida de un evento este jueves, la prensa consultó al funcionario sobre las acciones que tomaría el Ejecutivo frente al precio de la divisa y la devaluación del peso colombiano. Para Ocampo, este no es un factor que solo afecte a la nación cafetera sino que responde a la crisis mundial y a “eventos internacionales” que, incluso, atraviesan otros países del mundo como Reino Unido. Hay que recordar que este jueves renunció Liz Truss, la primera ministra británica, por las decisiones económicas que tomó.

“Mire al Reino Unido, por ejemplo. Le ha ido bastante peor a la libra esterlina que al peso colombiano”, expresó el ministro de Hacienda. Ahí, fue cuando habló sobre cómo ha incidido que varios de sus coequiperos en el gobierno Petro hagan declaraciones que, para muchos, han incidido en la devaluación de la moneda de Colombia.

“Es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas, sobre todo el tema de petróleo, que ha sido de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia. Pero con el tuit de hoy del presidente de la República lo que aclara es que vamos a respetar los contratos y, por otra parte, ver cuántos contratos más se pueden requerir”, reconoció José Antonio Ocampo.

El jefe de cartera, que es uno de los economistas más veteranos del país y posee gran respeto en la comunidad fiscal y financiera a nivel internacional, se refiere a lo que el jefe de Estado pronunció este jueves a través de su cuenta de Twitter donde reiteró que su gobierno no suspenderá los actuales contratos para explorar hidrocarburos en el territorio colombiano sino que lo que hará es pausar nuevas contrataciones en esa materia.

“En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas, seguirán produciéndose normalmente”, trinó el mandatario en respuesta a la senadora uribista Paloma Valencia, quien lo cuestionó y culpó por el alarmante aumento de la moneda estadounidense.

Así mismo, el primer mandatario reiteró que los actuales contratos petroleros seguirán su cause en el país y, una vez más, dijo que lo que no se seguirá haciendo es buscar nuevos convenios para esos fines: “Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasifica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición”, concluyó el mandatario colombiano en la mañana de este jueves 20 de octubre a través de su perfil de Twitter.

Por otro lado, en las declaraciones que el ministro Ocampo entregó a los periodistas este jueves también envió un mensaje a los mercados e inversionistas y reiteró que el Gobierno nacional no comprarán tierras con títulos de deuda pública (TES), no habrá control de cambios, se cumplirá la Regla Fiscal, se adelantará una transición exportadora y Colombia respetará todos los contratos de explotación de petróleo y gas.

“Mi compromiso como ministro de Hacienda es garantizar la estabilidad macroeconómica de este país. Lo de, eventualmente, intervenir el mercado cambiario no tiene ni pies ni cabeza”, precisó el ministro.

Al respecto, puso de ejemplo a Chile, que se gastó 25.000 millones de dólares tratando de evitar la devaluación del peso chileno, pero no lo consiguió.

“Si miran la estructura del peso chileno es similar a la del peso colombiano. Ellos no tuvieron ningún éxito. Colombia no ha sacrificado ni un peso, ni un dólar de reservas internacionales”, agregó.

