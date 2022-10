Roban perro pinscher a mujer de tercera edad porque no tenía otros elementos de valor

El hecho tuvo lugar en Santa Marta, dos días después de otra denuncia de hurto de un canino. Perro pinscher - Imagen de referencia

Una adulta mayor, de 65 años y cuya identidad no fue revelada a petición suya, es la más reciente víctima de los ladrones de mascotas en Santa Marta. Apenas unos días después de que se hiciera viral el hurto salvaje de un perro por parte de un taxista en la misma ciudad, se conoció que esta mujer perdió a su mascota de raza pinscher en medio de un asalto.

Según lo que una testigo le dijo a la emisora RCN Radio, la mujer iba caminando este miércoles 19 de octubre junto con su pequeño animal de compañía hacia la cancha del barrio Galicia, con el fin de darle un paseo y hacer actividad física. De repente, fue abordada por dos sujetos en sus motocicletas. Uno de ellos la intimidó para que entregara su teléfono celular, un elemento de valor que suele ser del interés de los ladrones.

No obstante, para la mala suerte de la víctima de este asalto, no solo no llevaba su teléfono consigo, sino que no portaba ningún otro elemento de valor. Entonces, para no irse con las manos vacías, los asaltantes decidieron robarle a su perro y emprendieron la huida, tras lo cual la mujer quedó en estado de pánico y requirió ayuda de la persona que contó la historia para regresar a su casa.

Este incidente se registró dos días después de que un perro de raza cocker spaniel fuera hurtado en una calle del barrio Villa Bella, en Santa Marta, por parte de un hombre que conducía el taxi de placas TZT 683. Este hecho delincuencial quedó grabado en una cámara de seguridad de una tienda vecina.

En el clip se ve cómo el hombre se parquea al lado de la casa donde vive el animal. Cerciorándose de que no hubiera personas o vehículos alrededor, pero sin saber que estaba la cámara de seguridad, el sujeto abrió la puerta delantera del taxi y comenzó a ofrecerle comida al canino para llamar su atención.

En varias ocasiones este acepta la ofrenda, pero se devuelve a su andén. Luego de aproximarse al perro durante un minuto, y al ver la vía despejada, el delincuente finalmente alzó al animal, lo ingresó al vehículo, cerró la puerta y emprendió la huida.

Jesús Silva, el propietario del canino hurtado, divulgó las imágenes con la esperanza de que el conductor del vehículo le devuelva a su mascota o sea puesto a disposición de las autoridades.

¿Qué delito comete alguien que se roba un perro?

Se está volviendo tristemente común el hurto de mascotas con fines extorsivos: sustraerlas de sus familias para cobrar rescates. No obstante, este delito aún no se considera un secuestro porque el sujeto no es un ser humano.

Según el Gelma de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de acusar los delitos que se cometan contra los animales en Colombia, quien se roba a una mascota, comete hurto calificado. Si alguien llama al dueño de una mascota para exigir dinero por su devolución, estaría cometiendo extorsión.

Fue el caso de José Esteban Daza Herrera, la persona que fue detenida tras cobrar la recompensa por uno de los seis perros bulldog robados en Villeta (Cundinamarca). Daza fue sindicado por el delito de tentativa de extorsión con receptación: recibió dinero a cambio de devolver un objeto hurtado, así que se benefició de dicho hurto.

Aun así, en años recientes comenzó a hablarse de familias multiespecie, conformadas por personas y mascotas. Debido a ello, cada vez más personas consideran que las penas deberían ser más severas para quien sustraiga a un integrante de esa familia con cualquier propósito.

