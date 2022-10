Nicolás Petro le envió mensaje al gobierno de su padre, Gustavo Petro: “Ojalá no se deje presionar de César Gaviria”

En la imagen, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: archivo particular

A días de que el expresidente de Colombia y actual jefe del Partido Liberal, César Gaviria, expusiera los puntos de la reforma tributaria a los que se opone, Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció haciendo un llamado al gobierno de su padre para que no se deje influenciar por el exjefe de Estado.

“Ojalá el Gobierno Nacional no se deje presionar de César Gaviria”, escribió el hijo de Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter.

Aunque el jefe de Estado no se ha pronunciado sobre el trino de su hijo, la publicación no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes le indicaron a Nicolás Petro que, el gobierno de su padre, en general, no debe verse influenciado por ningún político.

“Que no se deje presionar de nadie Nicolás, el pueblo solo observa y será el mejor aliado de @petrogustavo que no lo olvide”, “@CesarGaviriaOf es el representante de la politiquería colombiana, sin principios ni palabra, lo mueven intereses personales y no es confiable, es todo lo que está mal en la política tradicional” y “César Gaviria es otro cáncer y sida de Colombia estos políticos corruptos aliados al uribismo son los que tienen a Colombia desangrando”, fueron algunos de los comentarios que recibió Nicolás Petro en apoyo a su publicación.

También puede leer: “Esto no es protesta social”: así reaccionaron el mundo político a los ataques de indígenas Embera en el centro de Bogotá

Los seguidores de César Gaviria y demás corrientes políticas del país tampoco se quedaron atrás y, por el contrario, aprovecharon para expresar su descontento y rechazo con el gobierno de Gustavo Petro.

“Cual gobierno, organización criminal que dirige Petrobasura”, “El gobierno nacional no existe. Solo hay violencia y anarquía. Una desgracia”, “Este gobierno es un desastre en menos de dos meses rumbo al abismo!!! que pena por mi Colombia” y “Ojalá el pueblo colombiano no se deje presionar del gobierno nacional”, escribieron los opositores del gobierno Petro.

Los puntos de la reforma tributaria a los que se opone César Gaviria

César Gaviria, expresidente de Colombia y líder del Partido Liberal. FOTO: Colprensa

Cabe resaltar que, para iniciar, el expresidente César Gaviria señaló, tras una reunión con los integrantes del Partido Liberal, que el recaudo del proyecto de reforma tributaria debería pasar de 22 billones de pesos a 13 billones de pesos.

“Esto no tiene un artículo para defender, ni uno. No hay ni un artículo que uno diga: ‘esto hay que pelearlo’, nada. No hacen sino daño, daño y daño”, sostuvo el exmandatario presidencial durante la reunión, según conoció el diario El Tiempo.

También puede leer: Juan José Lafaurie afirmó que no se debe dialogar con los Embera: “Con un Nayib Bukele se acaba la joda de los indígenas”

Entre los artículos más criticados por Gaviria están la sobretasa del impuesto de renta para las actividades de extracción de minerales pues, según justificó en un documento -conocido por la revista Semana-, se desconocería el principio de equidad tributaria.

“La propuesta de una sobretasa permanente y no relacionada con el nivel de precios de petróleo no es consecuente con la premisa de mayor contribución de la industria en un escenario de precios altos para un producto que como los hidrocarburos es, en esencia, cíclico y volátil y que hace inviable esta propuesta”, afirmó Gaviria según lo conocido por la publicación bogotana.

Otros de los puntos sobre los que el dirigente del Partido Liberal expresó su inconformismo, son: impuesto de renta y zonas francas; el régimen simple de tributación, y el impuesto al patrimonio.





SEGUIR LEYENDO