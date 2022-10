Jota Pe Hernández se refirió a los hechos de orden público en Bogotá: “¡Amárrese los pantalones Gustavo Petro!”

Jota Pe Hernández

El congresista Jota Pe Hernández ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por sus rifirrafes con algunos miembros del Pacto Histórico y por sus posturas con respecto al gobierno de Gustavo Petro. Pese a que la Alianza Verde es uno de los partidos de gobierno, parece que entre el legislador y el jefe de Estado no hay muchas cosas en común.

Jonathan Pulido Hernández, como es su nombre de pila, criticó duramente al gobierno de Gustavo Petro por las millonarias compras realizadas para las casas presidenciales, en las que se incluyó un televisor de más de 27 millones de pesos y plumones de ganso. Debido a esto se opuso a la reforma tributaria y a la reforma política, incluso tuvo un cruce de palabras con el presidente del Senado, Roy Barreras.

Recientemente el senador lanzó un vainazo al gobierno de Petro debido a la Paz total, la cual busca poner fin a la violencia y el conflicto en Colombia. Este proyecto busca que a través del diálogo se puedan llegar a acuerdos mutuos. Incluso se habló de un posible subsidio para que algunos de los militantes puedan volver a integrar la sociedad.

Esta posibilidad no es del agrado del senador que en varias oportunidades ha manifestado que ese dinero se le podría dar a los que más lo necesitan. En su cuenta de Twitter el congresista afirmó. “Le llaman dictador a un gobernante que quiere parársele duro a los delincuentes, y salvador a un poeta que quiere premiar terroristas! Ojalá en Colombia no termine de morir la autoridad y el orden! Hoy entiendo a esos Colombianos que quieren largarse de este país!”.

Jota Pe Hernández critica los actos violentos en el centro de Bogotá

Luego de los actos violentos que se registraron en el centro de la capital colombiana, en el que un grupo de indígenas Embera atacaron a las autoridades, el senador Jota Pe Hernández, manifestó que, “ahí tienen los payasos que piensan que este país se arregla con discursos estúpidos y ridículas poesías! Este país necesita ORDEN! Necesita AUTORIDAD Y JUSTICIA! Que el delincuente PAGUE hasta por la comida que le dan en la cárcel! Para q no le queden ganas de volver a delinquir!”

Esta no fue la única mención del parlamentario de la Alianza Verde sobre lo sucedido el pasado miércoles 19 de octubre. “Y Tendremos judicializados? O cualquiera puede seguir quemando iglesias, golpeando policías, gestores/convivencia, destruyendo edificios y estaciones y aquí no pasa nada? Con un tweet lo arreglamos? Amárrese los pantalones Gustavo Petro! No hay Orden y Autoridad, solo impunidad”.

Tras el anuncio de la alcaldesa Claudia López en el que se dieron instrucciones de judicializar a los agresores de las autoridades, Hernández celebró esta decisión y reiteró que, “muy bien! Ese es el camino! O recuperamos el orden y la autoridad o acá terminamos matándonos entre todos. En este país confundieron la protesta y la indignación con el libre derecho de torturar y realizar terrorismo!”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, aseguró que los agresores serán judicializados y sancionados. El senador Jota Pe Hernández manifestó que, “muy bien! Judicializarlos! Que se recupere el orden y la autoridad en Colombia! No más premios para los bandidos! Que con esa misma valentía que golpeaban a la mujer policía, afronten la cárcel y que ojalá algún día cada preso delincuente,trabaje para que pague su propia comida!”.

