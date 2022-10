Jota Pe Hernández arremetió en contra de Roy Barreras: “El duro del cambio, pero de bando”

El congresista de la Alianza Verde dejó un mensaje en sus redes sociales para el presidente del Senado. Fotos: Colprensa

El congresista Jota Pe Hernández y el presidente del Senado, Roy Barreras, han protagonizado en los últimos días uno de los enfrentamientos políticos más comentados. Todo empezó en una plenaria del Senado en la que el legislador de la Alianza Verde no se mostró a favor de la reforma política y las listas cerradas para aspirar al Congreso, algo que respondió contundentemente Barreras.

Incluso después de lo sucedido, el influenciador y congresista manifestó en sus redes sociales su inconformismo por las listas cerradas y aseguró que, “el próximo año, en cada ciudad de Colombia, los caciques politiqueros decidirán quienes serán sus nuevos concejales y diputados! Con las listas cerradas, ya no serán elegidos de forma independiente, pues se votará por un logo! El País entero puede impedir esto”.

Luego de la discusión en la plenaria del Senado el congresista Jota Pe Hernández se refirió nuevamente a lo sucedido y de paso criticó al congresista del Pacto Histórico por sus posturas políticas en los últimos años, incluso recordó cuando en 2018 acompañó a Germán Vargas Lleras en sus aspiraciones presidenciales y criticaba, al en ese entonces candidato, Gustavo Petro.

El senador compartió una publicación de una usuaria que subió un video de Roy Barreras junto a Germán Vargas Lleras y en el que aseguraba que el excandidato presidencial era “la vacuna contra esa epidemia, usted es el que debe derrotar a Petro, para derrotar a Duque”. Es importante señalar que tiempo más tarde el político hizo parte de la lista del Pacto Histórico para el Senado.

“Esa era la historia que decía Roy que yo no tenía? Tenía razón el senador que: En el 95 era LIBERAL. En el 2006 de CAMBIO RADICAL. En el 2010 de LA U En el 2018 decía “Lleras la vacuna contra la Epidemia Petro” y Ahora OH sorpresa!! ES PETRISTA! El duro del CAMBIO pero de BANDO”, afirmó Jota Pe Hernández en sus redes sociales.

¿Qué sucedió entre Jota Pe Hernández y Roy Barreras?

El enfrentamiento entre los dos congresistas se dio en la discusión de la reforma política en el Congreso de la República, allí el senador Jota Pe Hernández se mostró en contra de este proyecto y criticó a Roy Barreras por tratar de buscar el apoyo de varios congresistas para que no “muriera” la reforma.

“Por eso yo hoy contradigo al senador Roy Barreras. Me parece impresionante que venga a decir que vamos a combatir la corrupción cuando no es así. Pone de ejemplo al Pacto Histórico y dice ‘con la lista cerrada logramos elegir al 30 % de mujeres’. Senador Roy Barreras, en el partido Alianza Verde con la lista abierta, también elegimos el 30 % de mujeres, así es que ese argumento se le cae completamente. No sigan engañando a los colombianos”, aseguró Hernández en su intervención.

El presidente del Senado, Roy Barreras, optó por una réplica y le respondió al parlamentario de la Alianza Verde. “Senador Hernández, usted tiene un estilo muy peculiar que le da likes, que le da réditos en las redes; aquí hay partidos políticos serios que tienen historia, que usted no tiene. Yo no puedo tolerar que usted señale a estos partidos con historia, con identidad, con logros, que han construido la historia de Colombia y que además hoy hacen un esfuerzo enorme por sintonizarse con los nuevos tiempos”.

