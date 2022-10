El expresidente Ernesto Samper apoyó la reforma tributaria a pesar de la crisis: “En el país todavía hay crecimiento”

El expresidente Ernesto Samper apoyó la reforma tributaria y criticó la posición del Consejo Gremial que exige la modificación de la propuesta. Foto: Colprensa

El documento final de la reforma tributaria se encuentra en medio de construcción para que sea presentado a las plenarias de Senado y Cámara, quienes en una última votación definirán si esta propuesta pasa o no a los despachos del Presidente de la República, Gustavo Petro, para su posterior firma.

No obstante, la discusión sobre su aplicación y las posibles consecuencias a la economía colombiana siguen en boca de la esfera pública y política que constantemente están sacando nuevos argumentos para demostrar su posición a favor o en contra de esta.

Quien se unió a esta discusión fue el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien por medio de un trino en sus redes sociales se mostró favorable a la propuesta que está a punto de presentarse a plenaria. Teniendo en cuenta las últimas declaraciones del presidente, quien volvió a recalcar que el mundo va a volver a entrar en una recesión, Samper afirmó que Colombia ha estado superando esta situación manteniendo su índice de crecimiento:

“Mientras el mundo vive una ola de recesión, en el país todavía tenemos crecimiento (8,6 % en agosto) con inflación, las casandras gremiales atribuyen las dificultades mundiales a la ‘incertidumbre’ que produce la reforma tributaria. ¡Hablen claro: lo que no quieren es pagar impuestos!”

Además, aclaró que la incertidumbre generada por la reforma tributaria no es el único punto de peso que ha influido en el movimiento económico nacional en el espectro mundial, así como lo han hecho ver las entidades gremiales que no están de acuerdo con la propuesta. Según el exmandatario, el único propósito que estas vienen buscando es no pagar impuestos.

No obstante, para el Consejo Gremial, la reforma tributaria si puede pegar duro en los bolsillos de los colombianos cuando esta se combine con la inflación, por lo que durante una de las comisiones económicas del Congreso, el portavoz de este consejo, Jaime Alberto Cabal pidió que se revisen los puntos establecidos en la reforma donde se desvíe el enfoque de recolección únicamente por medio de los impuestos:

“La inflación va en alza, así como la tasa de cambio, que hoy registra el dólar por encima de 4.700 pesos. Creo que es el momento en el que representantes, senadores y Gobierno nacional pueden considerar algunos aspectos de esta reforma, que impactarán negativamente al pueblo colombiano”

Cabe resaltar que hace un mes aproximadamente la discusión entre el expresidente y el gremio empresarial, específicamente contra la Asociación Nacional de Industriales (Andi), comenzó a sacar humo con la radicación inicial de la reforma tributaria.

En el primer ‘encontronazo’ que tuvieron ambas partes, el expresidente, refiriéndose a Bruce Mac Master, el presidente de la Andi, afirmó que poco a poco han comenzado a convertirse en la oposición del nuevo gobierno y que sus argumentos de que se reducirán los puestos de trabajo son falsos, ya que existen otros ámbitos para la creación de estos.

De inmediato Master le respondió a Samper profundizando en que todos los sectores económicos del país se verán afectados, no solo el de ellos y que no entiende las verdaderas razones por las cuales le molesta el hecho de que un sector de la sociedad demuestre su inconformidad dentro de un ambiente democrático.

