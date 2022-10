Gobierno de Gustavo Petro entregó 400 títulos de propiedad en Barrancabermeja

El Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barrancabermeja hicieron la entrega de los títulos de propiedad. Foto: Gobernación de Santander.

En un evento realizado en el coliseo Luis F. Castellanos, el presidente Gustavo Petro entregó 400 títulos de propiedad para el barrio 22 de Marzo, de Barrancabermeja. En el evento estuvieron presentes el alcalde Distrital de Barrancabermeja, Alfonso Eljach; el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja, Eduba Emel Arnache.

“Ahora en Barrancabermeja entregando 400 títulos de propiedad de vivienda a familias la mayoría dirigidas por mujeres a través de un programa nacional de la superintendencia de notariado del gobierno nacional y con ayuda de alcaldía y gobernación de Santander.”, publicó Petro en su cuenta de Twitter.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo: “es un paso importante para esas familias que han sido víctimas de la violencia, familias vulnerables, adultos mayores, madres cabeza de familia que hoy sienten alegría de poder tener ese título de propiedad(...) Cada familia que hoy recibe su título de propiedad se está ahorrando cerca de 350 mil pesos, y hoy llevamos con estos 400 títulos que entregamos, 1400 familias que se benefician en todo el departamento de Santander. Al final de nuestro año, 2022, serán 2000 familias”.

Por su parte, el alcalde de Barrancabermeja, celebró la decisión, y aseguró que: “estamos organizando la casa, nuestro POT. Nuestro respeto y amor por nuestra gente ha hecho que en este último año miles de familias legalicen sus barrios, accedan a sus títulos de propiedad como el día de hoy, mejoren sus viviendas, accedan a servicios públicos domiciliarios, pero sobre todo, recobren la esperanza y la dignidad perdidas.”

Luego, agregó:

“Familias del barrio 22 de Marzo, recorrimos casa a casa y hoy con la frente en alto podemos decirles que cada logro y meta alcanzada fue gracias al trabajo en equipo de esta Administración distrital, de la Superintendencia de Notariado y Registro, del Gobierno Nacional, de todos nuestros aliados y sobre todo, de los líderes comunales y de cada uno de los habitantes del barrio 22 de Marzo”

Durante su discurso, el presidente Gustavo Petro recordó su juventud, cuando entregó el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá: 400 familias ahora en el 22 de Marzo, algún día me contarán porque se llama 22 de Marzo, que me recuerdan mis nostalgia juveniles de Bolívar 83, y muestra el país que este tema de la ocupación, lo que demuestra es una inmensa necesidad social, que ante todo hay que analizar: la ocupación no es porque se quieras porque se necesita.”

Y agregó:

Es el Estado el que antes de que eso pasara (las invasiones) el debería ofrecer la solución. Por ejemplo, y superando este programa y aquí repito discusiones, que ya la ministra de agua potable y vivienda ha desencadenado, ¿por qué el Estado no compra los lotes de tierra?, incluso coordinando con los alcaldes de manera tal que esos lotes de tierra sean polos del desarrollo del municipio, no simplemente tierras alejadas por allá donde no llegan ni los burros, como ha sucedido en programas pasados”

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Santander escribió: ¡Buenas noticias! En compañía del señor presidente @petrogustavo entregamos títulos de legalización de predios en Barrancabermeja. Hoy 400 familias en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto son oficialmente propietarias de sus tierras”.

De igual forma, el alcalde Alfonso Eljach escribió en la misma red social: “Nuestro POT hizo realidad la legalización del Barrio 22 de Marzo (junto a otros barrios) .Ahora Gracias a nuestra empresa EDUBA hicimos un trabajo inmenso y en tiempo récord para entregar los títulos de propiedad a 400 familias y otras 500 a fin de año. Bienvenido @petrogustavo”

