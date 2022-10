Francisco Santos criticó las fiestas de posesión de Petro y Francia Márquez: “Si van a vivir sabroso que sea con sus recursos”

El exvicepresidente criticó los costos de las fiestas de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez. Foto: Colprensa

Una enorme polémica surgió luego de que se conocieran los costos que tuvo la fiesta de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez. Las críticas surgen debido a que los dos miembros del Pacto Histórico fueron elegidos por su discurso de austeridad y de cambio, algo que no pasó desapercibido por la oposición y que incluso fue cuestionado por el exvicepresidente Francisco Santos.

El abogado Daniel Briceño, quien en varias ocasiones ha cuestionado al gobierno de Gustavo Petro, reveló los costos que tuvieron las fiestas de posesión del jefe de Estado y la vicepresidenta. Un Dj, un reconocido chef, bebidas, entre otros gastos se generaron para celebrar su posesión oficial como presidente y vicepresidenta de Colombia.

De acuerdo con la información revelada, se estimaba que la fiesta de la vicepresidenta Francia Márquez costara un poco más de 38 millones de pesos, sin embargo esta tuvo costos adicionales y llegó a costar cerca de 52 millones de pesos. El abogado que reveló los detalles de estas fiestas compartió los contratos con las empresas catering, allí se pudo conocer que el reconocido chef Rey Guerrero, fue el encargado de la comida esa noche.

Francisco Santos compara lo sucedido con las elecciones de Uribe

El exvicepresidente Francisco Santos ha cuestionado en reiteradas ocasiones la gestión que viene realizando el presidente Gustavo Petro, y ahora se refirió a la filtración de los costos de las fiestas de posesión. Recordó cómo fue en la época de Álvaro Uribe Vélez cuando fue elegido en dos ocasiones e incluso le dio un consejo al jefe de Estado y la vicepresidenta Márquez.

“En las dos elecciones y posesiones de Álvaro Uribe Vélez y yo no se hicieron fiestas ni celebraciones. Al contrario al otro día a las 6 a.m el 8 de agosto estuvimos en Valledupar. No había trago y el que quisiera tomar lo compraba. La austeridad comenzaba por casa. 8 años”, afirmó el exvicepresidente Francisco Santos.

Además el político se refirió al gasto de dinero que se realizó para la fiesta, el cual salió del bolsillo de los colombianos, y reveló una anécdota sobre algo que le mencionó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Francisco Santos fue enfático en mencionar que, “Si van a vivar sabroso que sea con sus recursos”.

“Uribe siempre decía estos recursos no son míos ni suyos y hay que cuidarlos y no malgastarlos. Una lección de vida que ojalá Gustavo Petro y Francia Márquez aprendan. Si van a vivar sabroso que sea con sus recursos. No los de los ciudadanos”, afirmó en sus redes sociales el exvicepresidente.





Plumones de ganso y televisores de 27 millones de pesos

Hace algunas semanas fue noticia la compra de algunos enseres para las casas presidenciales cuyos costos fueron criticados por políticos y ciudadanos. La compra se realizó a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y en este incluyen un televisor de 85 pulgadas de más de 27 millones de pesos, dos televisores de cerca de 11 millones de pesos y dos plumones de ganso por más de 8 millones de pesos, entre otras cosas.

Sobre esta situación y pese a la gran cantidad de críticas recibidas, el presidente Gustavo Petro aseguró que, “¿Sabían que compra de colchas cobijas y sábanas tenía como uno de sus propósitos que las personas del servicio tuvieran las mismas comodidades que los huéspedes en el Palacio de Nariño? Lo que encontramos fue discriminación absoluta frente a su comida y sus habitaciones”.

Y agregó que, “El costo de rehabilitación de las casas de huéspedes en que efectuó mi gobierno es diez veces más bajo que en el 2014 y tres veces más bajo que en el 2018. Ningún bien comprado pertenece al presidente, son inventariados y hacen parte de los bienes públicos de la Nación”

