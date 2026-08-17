David Vélez, dueño de NuBank, aportó una millonada para las víctimas del terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella dijo cuánto fue

La fortuna del empresario colombiano David Vélez, cofundador y CEO de Nu Holdings (la matriz de Nubank), se estima en aproximadamente USD14.500 millones - crédito Sebastião Moreira/EFE

Guardar

El empresario colombiano David Vélez, CEO de NuBank, hizo un aporte de $100.000 millones para apoyar a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. La noticia fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella por medio de su cuenta en X, donde destacó el gesto de solidaridad de Vélez, fundador de la plataforma financiera Nubank. De la Espriella informó que mantuvo una conversación directa con el banquero, que le comunicó su decisión de canalizar la donación para asistir a los damnificados.

De acuerdo con el mensaje publicado por el mandatario, la contribución representa uno de los mayores gestos de apoyo privado ante la emergencia que enfrenta el país. “Gracias, David, por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia”, escribió al resaltar la magnitud del compromiso asumido por el empresario.

PUBLICIDAD

En la publicación también hace un llamado a la unidad nacional ante situaciones adversas. “Cuando nos unimos alrededor de un mismo propósito, demostramos que somos capaces de levantarnos ante cualquier adversidad. Así construimos juntos nuestra Patria Milagro”, afirmó de la Espriella en su mensaje.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, indicó que "así construimos juntos nuestra Patria Milagro" - crédito @abdelaespriella/X

Donación de la familia Gilinski

La donación de Vélez se suma a otros esfuerzos de colaboración entre el sector privado, como los de la familia Gilinski y Santo Domingo, y la sociedad civil destinados a atender emergencias en el país.

Con anterioridad, De la Espriella difundió el anuncio con un mensaje en el que precisó el destino inicial de la ayuda. “Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali”, escribió en su cuenta de X. Luego, el jefe de Estado agradeció el aporte y lo presentó como un gesto de solidaridad con el país. “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Asimismo, el jefe de Estado publicó una carta de la familia Gilinski en la que confirmó la donación. Allí, la familia señaló que“nuestra nación sufrió un terremoto de gran magnitud” y describió la tragedia como “una crisis que requiere de la acción decidida y respuesta efectiva de toda la sociedad”.

Jaime Gilinski y su esposa dijeron que "Colombia cuenta con nosotros siempre" - crédito Jaime Gilinski y Raquel Kardonski

Por su parte, la Familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, dio a conocer que hará una millonaria contribución para respaldar a las personas que resultaron afectadas por el terremoto y que perdieron a sus seres queridos y sus casas.

La fundación donará $100.000 millones “para contribuir a la atención de las víctimas e intentar aliviar su sufrimiento apoyando en la reconstrucción de las comunidades afectadas”.

PUBLICIDAD

Según precisó, todos los esfuerzos serán coordinados por la organización para que la ayuda llegue de manera efectiva a las personas que así lo requieren. “Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país”, añadió.

La fundación expresó su solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos, que tienen personas heridas o que ya no cuentan con un hogar donde vivir. Reconoció que están atravesando un momento complejo y doloroso, por lo que también resaltó el trabajo de las personas que están apoyando las labores de búsqueda, rescate y asistencia de las víctimas.

PUBLICIDAD

La Fundación Santo Domingo se solidarizó con las víctimas del terremoto en Colombia - crédito @F_Santo_Domingo/X

Empresas unidas por Colombia

La campaña #EmpresasUnidasPorColombia, liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y sus empresas afiliadas, alcanzó una recaudación de $201.637 millones destinada a la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El anuncio se hizo durante el cierre del 11.º Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, evento que este año centró sus esfuerzos en la respuesta a la crisis.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, presentó la iniciativa y detalló que el gremio destinó como aporte inicial la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al Congreso, con una base de $2.000 millones. Las donaciones aumentaron con rapidez: en la primera hora de la campaña se superaron los $4.500 millones y, al concluir la primera jornada, el total ascendía a $9.100 millones. Dos días después, la cifra ya superaba los $50.000 millones.

PUBLICIDAD

Según Mac Master, los fondos serán gestionados mediante mecanismos que permitan el seguimiento de su uso. Se prevé la constitución de una fiducia, con el objetivo de garantizar transparencia y control para los donantes sobre la administración de los recursos.