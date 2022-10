El contratista Emilio Tapia demandó a Karen Abudinen en la Fiscalía y la exministra lo calificó de “hampón”

Emilio Tapia denuncia ante la Fiscalía a la exministra de las TIC Karen Abudinen. Fotos: Colprensa.

Vuelve a sonar el nombre de la exministra de las Tic, Karen Abudinen, no solo porque fue declarada como víctima en uno de los procesos de Centros Poblados, sino porque el polémico contratista Emilio Tapia la denunció ante la Fiscalía General de la Nación por ese mismo escándalo.

Aunque Tapia está tras las rejas por ser uno de los principales responsables del escándalo que dejó sin internet a miles de niños de las zonas rurales de Colombia, no perdió oportunidad para llevar ante las autoridades a la exministra del expresidente uribista Iván Duque por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación.

Tras conocerse esa denuncia, que fue revelada por varios medios en la mañana de este miércoles 19 de octubre, Karen Abudinen se pronunció a través de un hilo en su cuenta de Twitter. Allí, insistió lo que ha dicho en repetidas oportunidades: que ella no tenía ni idea que Centros Poblados estaba engañando al Gobierno y, de nuevo, sacó pecho por haber cancelado el contrato.

“Me demanda Emilio Tapia porque caduqué y no cedí como Mintic el contrato de Centros Poblados. Dizque porque fui muy dura con semejante hampón. Lo haría otra vez sin dudarlo. Al país no pueden seguir robándolo”, señaló la exministra.

Karen Abudinen (Colprensa - Sofía Toscano)

En sus publicaciones, etiquetó a la periodista Paola Herrera, a la congresista Katherine Miranda, a y otros personajes que divulgaron información que revelaría la ineficacia de Abudinen cuando estuvo al frente del Ministerio de las Tic, que fue cuando dejó perder esa multimillonaria cifra del dinero de los colombianos.

Al mencionar a esos personajes, donde también está el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, Abudinen se lamentó que cuando se destapó el escándalo la hayan cuestionado a ella y no a otros presuntos responsables como Emilio Tapia, que hoy lleva su caso ante la justicia colombiana.

“Lástima que muchos influyentes decidieron en su momento perseguir a quien no cedió y dejaron tranquilo a Emilio Tapia que fue quien pretendió quedarse con el contrato con falsedad y trampas”, concluyó Abudinen en su perfil de Twitter.

Emilio Tapia denuncia ante la Fiscalía a la exministra de las TIC Karen Abudinen

Dentro de los apartes del proceso legal que el corrupto contratista, condenado también por el carrusel de la contratación en Bogotá, se supo que lo que pretende el individuo es que la Fiscalía determine que la exministra de Iván Duque infringió la ley con los citados delitos. Además, espera que se retracte por varias de las acusaciones que le ha hecho desde que se conoció que él tenía que ver con el embolate de los 70 mil millones.

“Tales hechos, objeto de imputación fáctica y jurídica, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contrato entre el Ministerio de las TIC y la UT Centros Poblados Colombia”, señaló Emilio Tapia a través de un comunicado de prensa.

El empresario corrupto, Emilio Tapia, perdió la posibilidad de acogerse al beneficio del principio de oportunidad, según la Fiscalía. FOTO: Infobae

Desde que se conoció este hecho, la exministra Tic ha dicho que ella no tiene nada que ver y que, al igual que varios funcionarios, ella fue engañada. Incluso, ha argumentado que cuando comenzó con la contratación no tuvo preferencias sobre empresas privadas y hasta dijo que los mismos operadores públicos también cayeron en la red de corrupción que no ha dejado de sonar en Colombia desde mediados del 2021.

“Todo era una fachada, señor procurador, todo era mentira tras mentira, yo no soy juez para valorar nada, pero yo sí me siento engañada”, dijo la exministra durante un juicio disciplinario hace un tiempo.

SEGUIR LEYENDO: