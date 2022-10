Rigoberto Urán, el colombiano con más top 10 en las grandes clásicas europeas en el 2022: “No he ganado un culo”

El corredor colombiano espera anunciar su futuro deportivo para la temporada 2023. Foto: EF Education-EasyPost

Rigoberto Urán tiene 35 años, una edad madura para el ciclismo y más ahora teniendo en cuenta que los corredores más destacados del momentos son menores de 25 años, sin embargo, el colombiano no deja de marcar algunos registros importantes en el deporte pedal cafetero.

El antioqueño es el ciclista colombiano con los mejores números en cuanto a los monumentos del ciclismo, pues es quien cuenta, a la fecha, con más top 10 en estas clásicas con 4 ocasiones en Lombardía, tres de ellas en la tercera casilla del podio (2008, 2012 y 2016) y un cuarto lugar en el 2018, mientras que en la Lieja Bastoña Lieja feu quinto en el 2011. Aunque ha estado cerca de ganar la competencia, el único colombiano que ha logrado la victoria en esta competencia ha sido el bogotano Esteban Chaves, en el 2016.

Esta temporada algunos corredores colombianos se probaron en la carrera, pero pocos han conseguido estar entre los mejores, destacando esta temporada al soachuno Daniel Felipe Martínez quien hizo el quinto puesto en la Flecha Valona y el cuarto en la Lieja Bastoña Lieja.

Vale recordar que en el calendario ciclístico europeo hay cinco carreras de un día que se consideran monumentos del ciclismo mundial, estas son: Lieja Bastoña Lieja, Milán Sanremo, Tour de Flandes, París Roubaix y el Giro de Lombardía, las cuales se distribuyen durante el año para ser disputadas por los mejores corredores del pelotón, siendo un importante logro coronarlas todas en algún momento de la carrera deportiva de varios ciclistas.

Le puede interesar: Qué hacía un hombre en el techo de un alimentador de TransMilenio en movimiento: por poco se golpea en un puente

Esta temporada Rigo no destacó mucho en estas competencias, por lo que sigue siendo uno de los mejores representantes en estas carreras en específico de un solo día.

La temporada para el corredor de Urrao terminó en Lombardía, en donde concluyó siendo puesto 21, sin embargo, días antes había conseguido ser séptimo en la Copa Agostini, quinto en el Giro de la Emilia y décimo en los Tres Valles Varesinos.

Su mejor resultado de la temporada se dio durante la Vuelta a España 2022, allí ganó la etapa 17, la cual terminó en el Monasterio de Tentudia, pasando a ser parte de la historia por cuenta de que ha completado victoria de etapa en las tres grandes rondas del ciclismo mundial, pocos corredores lo consiguen a lo largo de los años.

Puede leer: J Balvin estará en el Mundial Qatar 2022: el colombiano se presentará como parte de la programación oficial del campeonato

Por estos días se le ha visto compartir en familia por Europa y gozando de un merecido descanso, tras haber además alcanzado el top 10 de la ronda ibérica, compensando así el mal momento que vivió durante el Tour de Francia en donde llegaba como líder del equipo EF Education EasyPost, pero no logró destacar. El ciclista paisa aún no tiene equipo anunciado con el que buscará cerrar su carrera deportiva en las próximas dos temporadas, según insinuó Rigoberto Urán en declaraciones tras la Vuelta a España, se espera poder conocer próximamente su destino en el deporte pedal, pues se encuentra entre el grupo de cafeteros que aún no cuentan con un equipo oficialmente para el siguiente año.

SEGUIR LEYENDO: