Bogotá: estas son las estrategias implementadas para mitigar los efectos de la temporada invernal

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que trabaja en varios puntos para disminuir los impactos de la temporada de lluvias. Foto vía: bogota.gov.co

La administración de Bogotá, lidera por la alcaldesa encargada, Edna Bonilla y el personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recorrieron en horas de la mañana el canal del río Salitre, en la localidad de Barrios Unidos, con el fin de trabajar constantemente para la disminución de los impactos de la temporada de más lluvia en la ciudad.

Durante esta jornada, Bonilla resaltó las actividades que se viene realizando en la ciudad en cuestión de limpieza de los diferentes canales de la ciudad, con el fin de prevenir las emergencias que se pueden ir presentando por esta ola invernal. “Los humanos somos los que más generamos basuras y no estamos cumpliendo con algunas cosas básicas, no sacamos la basura en la hora indicada, votamos los preservativos, toallas higiénicas y pañitos por la tubería”, señaló la alcaldesa encargada.

La funcionaria afirmó que el distrito está implementando cuatro acciones de mitigación y prevención de vulnerabilidad por esta acción de más lluvias: labores de mantenimiento preventivo y de puntos críticos, fortalecimiento de la capacidad operativa, construcción de nuevas redes para ampliar la capacidad de drenaje y acciones de pedagogía con los ciudadanos para el buen manejo de las basuras y desechos.

“Nuestra empresa de acueducto está comprometida con la construcción de las redes para ampliar la capacidad en Bogotá; estamos haciendo mantenimiento preventivo para mejorar la infraestructura. Estamos fortaleciendo la capacidad operativa de la EAAB y hacemos un llamado de transformación cultural para que en Bogotá dejemos de arrojar basura en las fuentes hídricas y no taponar los sumideros con escombros”, añadió Bonilla.

En cuanto a las acciones de mitigación y prevención de la vulnerabilidad por las lluvias que azotan a la ciudad, la administración desea implementar nuevas redes para contrarrestar esta problemática. En 2021 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevó a cabo la renovación de más de 55 km de redes de alcantarillado pluvial y de sanitario, disminuyendo eventos de inundaciones en la ciudad.

Así lo dio a conocer la administración en su cuenta de Twitter, sobre las jornadas de limpieza que se viene realizando. Foto vía: @Bogota

La EAAB ha realizado un mantenimiento diario y preventivo a la infraestructura del drenaje, donde se invierte más de $26.262 millones en la limpieza de tuberías, pozos y canales donde se ha retirado en promedio, en los últimos 12 meses, un aproximado de 107 mil toneladas de basuras y desechos.

“En el marco de las acciones de prevención de la EAAB se adelantan operativos en puntos críticos en lugares de alto impacto circundantes a universidades, zonas de comercio, plazas de mercado y áreas de esparcimiento (Galerías, Zona T, Zona G y sector de la Avenida Primero de Mayo con Boyacá)”, añadió la administración.

Por otro lado, como parte del fortalecimiento de la capacidad operaria, para la segunda temporada de lluvias, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con 25 comisiones especializadas para atender emergencias generadas por estas lluvias. Este grupo está conformado por equipos de succión presión y equipos de varillas, entre otros.

Otros aspectos resaltados por la administración son las acciones preventivas que requieren la intervención y participación de toda la ciudadanía. La EAAB viene adelantando una transformación cultural donde hace una invitación a todos los bogotanos para cuidar las infraestructuras del alcantarillado y los ríos de la ciudad.

Finalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá resalta las siguientes recomendaciones para contrarrestar el riesgo de inundaciones y encharcamientos: Al barrer el frente de su casa, recoja los residuos y la basura en bolsas bien cerradas, no depositar en los sumideros; no obstruir los sumideros con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia, no arrojar grasas o aceites a los sumideros, ni a los sifones internos de las viviendas, no arrojar preservativos, toallas higiénicas o pañales por el sanitario.

