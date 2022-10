Ariel Ávila asegura que Colombia no está ni social ni moralmente preparada para la legalización de la cocaína

Ariel Ávila. (Colprensa -Sergio Acero)

En tan solo unos meses la política de ‘guerra contra las drogas’ por parte del Estado está transitando a un modelo que no persigue ni hostiga al consumidor, una muestra de ello es el proyecto sobre regulación de cannabis para mayores de edad que ya pasó su segundo debate en la Cámara de Representantes.

Sobre la legalización de las drogas se expresó el director de Impuestos y Aduanas Nacionales Luis Carlos Reyes, quien protagonizó la polémica al señalar que la cocaína debía ser legalizada y además de ello tener carga tributaria.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, en Twitter

Al respecto varias opiniones se generaron especialmente de la oposición cuestionando Reyes. Entre las tantas críticas hay una opinión que sobresale, la del Senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, quien indicó que pese a que es una buena idea en el papel no se podría ejecutar.

El politólogo, analista y Senador mencionó que el gravamen a la cocaína en un escenario hipotético sí podría ayudar tributariamente la país además de impactar el lucroso negocio de las economías ilegales. “Sí eso pasara efectivamente habría miles de millones en impuestos y sobre todo caería en un 70% los ingresos de las organizaciones criminales, es decir la presencia de organizaciones criminales bajaría en Colombia”.

Pese a que habrían una gran variedad de beneficios para el país con una eventual legalización y negociación, también el Estado entraría a tener problemas y conflictos al ser el único país en comercializar una sustancia ilegal en el resto del planeta.

”Colombia no puede hacer eso porque no va haber legalización de cocaína en Estados Unidos ni en Europa, y entonces sí Colombia legaliza la cocaína imagínese un Estado vendiendo el narcótico se vería abocado a sanciones, nos volveríamos unos parias (excluidos), entonces aunque sería lo deseable no vas a pasar”.

Para concluir indicó el Senador de la Alianza Verde que el país no recibiría bien un cambio como el de la legalización debido al atraso social que tiene: “Desafortunadamente hay mucha desinformación y moralmente Colombia y la sociedad no está preparada para eso, es una buena idea pero no realizable”, comentó Ariel Ávila.

Más reacciones sobre las afirmaciones del director de Impuestos y Aduanas Nacionales

La senadora María Fernanda Cabal, férrea opositora al presidente Petro, aseguró que esa iniciativa lo que querría es volver a Colombia en lo que llamó un “narcoestado”. Además, no perdió oportunidad para lanzar una pulla por el tema de la reforma tributaria: “Sueñan con un narcoestado. Siguen pensando que la cocaína no es tan dañina como los hidrocarburos”, señaló la congresista uribista en Twitter.

De ese partido, que es uno de los principales de oposición al Gobierno, reaccionó el senador Ciro Ramírez quien, en testimonios recogidos por la emisora RCN Radio, dijo que una iniciativa de tal magnitud debía ser discutida en el legislativo y no decretarse a dedo.

“Es un debate muy profundo que debe pasar primero por el Congreso de la República, pasado este sí se tendría que mirar como se reglamenta, como se tributa sobre las drogas”, señaló el legislador.

Funcionarios de la Alcaldía de Medellín también emitieron declaraciones al respecto. Por ejemplo, el secretario de Inclusión Social, Santiago Preciado, recordó ese alucinógeno es uno de los que más renta le han generado a los narcotraficantes y se cuestionó de si en Colombia se puede debatir al respecto. “El director de la DIAN cree que hay que legalizar y gravar la cocaína. Esta droga es la que más réditos económicos produce en las mafias de la guerra. 50 años de prohibición solo han disparado niveles de consumo y violencia desmedida en Colombia. ¿Estamos dispuestos a dar el debate?”, dijo.

