Jorge Carrascal y joven promesa de la MLS en la órbita de un grande de España

El colombiano Jorge Carrascal tiene 5 goles y 2 asistencias. Imagen: Getty Images.

Uno de los futbolistas más destacados de la gira de partidos amistosos de la selección Colombia en territorio estadounidense fue Jorge Carrascal, que contribuyó con dos asistencias que le sirvieron al combinado cafetero para sellar las victorias ante Guatemala y México en el inicio de la era del entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Su buen andar en la liga rusa con el CSKA de Moscú le valieron para tener su primera experiencia con la selección Colombia luego de su etapa con el conjunto sub-23 en el Preolímpico que tuvo lugar en Bucaramanga en 2020, donde fue una de las figuras del equipo conducido por Arturo Reyes en dicho torneo.

Frente al cuadro Azteca, el papel de Jorge Carrascal fue relevante para la remontada de Colombia, que se fue perdiendo el primer tiempo 2-0, lo que obligó a Néstor Lorenzo a replantear el esquema de la Tricolor para la parte complementaria con el ingreso del cartagenero que le cambió la cara a la selección.

El volante de 24 años tuvo una puntuación de 7,0 según la aplicación 365 scores con una efectividad del 100 % en pases completados. Además, asistió a Luis Sinisterra para el segundo tanto de Colombia que significó el empate parcial ante el conjunto Manito en el Levis’ Stadium de Santa Clara (California).

Le puede interesar: Director del exequipo de Nairo Quintana renuncia y hace fuertes declaraciones sobre el ciclista

Tras su participación con la selección cafetera, Jorge Carrascal sigue cosechando elogios no solo en Rusia sino en todo el continente europeo, en donde ya hay rumores que vinculan al ex River Plata con un grande de España que no la pasa bien en la actual temporada.

Según la información del portal Todo Fichajes, el club que está tras los pasos de Jorge Carrascal es el Atlético de Madrid, que bajo la dirección técnica del Cholo Simeone ha tenido una campaña discreta tanto en la liga de España como en la Champions League.

“Simeone ya recomendó su fichaje cuando militaba en River Plate pero finalmente este interés no llegó a fructificar. Ahora meses después y con las consecuencias de la guerra dejando al CSKA sin competir en Europa colocan al jugador en la rampa de salida”.

Sin embargo, el cuadro Colchonero no solo le sigue la pista a Carrascal, dado que el delantero de 18 años Jhon Jader Durán, que actúa para el Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, también está en el radar del Atlético, que busca renovar su plantilla.

Vale recordar, que semanas atrás el exEnvigado estuvo relacionado con varias escuadras de la Premier League. Ahora el atacante tiene otro pretendiente de peso que espera hacerse con sus servicios.

“La dirección deportiva buscan renovar la plantilla progresivamente y es que se espera que varios de los hombres de arriba hagan las maletas el próximo verano, y el cafetero es una de las opciones de futuro que estarían valorando (...) Jhon Durán se encuentra en la agenda de dos grandes de la Premier League como Chelsea o Liverpool por lo que desde Madrid tendrán que darse prisa si no quieren perder a otro jugador a última hora”.

SEGUIR LEYENDO: