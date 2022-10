Carlos Antonio Vélez arremete contra propuesta de regulación del cannabis: “en un país libertino quieren convertir a Colombia”

Carlos Antonio Vélez lanzó propuesta de transparencia para clubes del fútbol colombiano / (Colprensa)

En su habitual fragmento Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol en la emisora Antena 2, el analista futbolístico Carlos Antonio Vélez se refirió a la polémica alrededor de las acusaciones contra el mediocentro antioqueño de Racing Club, Edwin Cardona, que fue detenido por conducir un automóvil en Argentina bajo los efectos del alcohol.

Vélez no lo pensó dos veces para emitir su intervención sobre el uso de sustancias psicoactivas en Colombia y recriminarle al futbolista cafetero su irresponsabilidad, en vista de que le fue retenida su licencia de conducción, además de su vehículo.

Sorprendido por las autoridades argentinas mientras manejaba alcoholizado, Cardona ha estado en el ojo del huracán este jueves 13 de octubre, en vista de que es considerado como un ejemplo de indisciplina en la plantilla de La Academia.

Carlos Antonio Vélez aprovechó el incidente de Edwin Cardona en Argentina para echar unos cuantos vainazos a frentes más allá de lo deportivo y de paso recriminar al jugador de Racing de Avellaneda.

El colombiano fue detenido en un puesto de control policial situado en Macacha Güemes y Juana Manso (Puerto Madero) y así fue reportada la situación por el periodista de TyC Sports, Germán García Grova:

El 12 de octubre cerca de las 00 horas. Positivo de alcoholemia en 1,81g/l. ℹ️ Se remitió auto y retuvo licencia (tiene que hacer un curso para recuperarla)

Pues bien, a manera de respuesta en Twitter por los escándalos extradeportivos que ha protagonizado el exfutbolista de Atlético Nacional, Carlos Antonio arremetió en general con los colombianos que han sido un antiejemplo de buena conducta en el balompié argentino.

Calificándolos como “estrellas estrelladas”, Vélez Naranjo se explayó en críticas y de paso criticó al Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro del que se ha autodenominado “opositor”, añadiendo que a Colombia lo están convirtiendo en un país libertino a raíz de la propuesta que circula en la rama legislativa sobre la legalización del consumo recreativo de la marihuana.

Así fue la crítica del periodista y abogado de origen caldense, que remató el asunto en su cuenta de Twitter con la siguiente publicación hecha sobre las 7:00 a. m. del jueves 13 de octubre:

Qué tal la joya? Patrón de comportamiento en muchas de nuestras “estrellas estrelladas”… pero igual en un país libertino, en eso están convirtiendo a Colombia, tendrán asiento y lugar en nuestra otrora gloriosa selección! Como cambia la vida!!!

Las polémicas que protagonizó Cardona en Racing, una por una Repasá los hechos que pusieron al volante en el ojo de la tormenta desde su llegada al club a principios de este año.

Carlos Antonio Vélez y su crítica sobre el libertinaje en Colombia / (Twitter: @velezfutbol)

Representante Daniel Carvalho dio a conocer en pleno debate que fuma marihuana desde hace 25 años: “lo que mata es la estigmatización”

En medio del debate por la regulación del cannabis para mayores de edad, el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho confesó que fuma marihuana desde hace 25 años y que esto no le ha impedido estudiar y ejercer su profesión como congresista.

En plenaria, Carvalho expuso que el consumo de esta planta no ha sido un obstáculo para graduarse como ingeniero civil, “graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”.

De paso, exclamó: “¿Saben qué me ha hecho daño? La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así (con dreadlocks) o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad cuando no lo soy”, y enfatizó en que el daño real lo ha causado la desinformación sobre el uso del cannabis. De paso, contrarió la posición de Hernán Cadavid (uno de los congresistas que presentó la ponencia para archivar el proyecto de Ley 002 de 2022) diciendo que el consumo de esta planta no lo convierte en una persona “enferma”.

“Piensa usted que soy un enfermo, pero le digo que la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor me los revisó y dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo, y cuando le pregunté por la marihuana me dijo ‘tranquilo’”, dijo Carvalho, que reiteró que el consumo del cannabis no le ha hecho daño.

En pleno debate sobre la regulación del cannabis, el representante a la Cámara Daniel Carvalho confesó que fuma marihuana desde hace 25 años. Video: vía Twitter (@davalho)

SEGUIR LEYENDO: