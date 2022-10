Así fue la captura en Montería del presunto asesino de joven de 15 años en TransMilenio

Así fue la captura, en Montería, del presunto asesino de Juan Esteban Alzate. Video: RTVC, cortesía. Así fue la captura, en Montería, del presunto asesino de Juan Esteban Alzate. Video: RTVC, cortesía.

En los últimos minutos se conoció que uniformados del CTI de la Fiscalía, en un operativo conjunto con la Policía Nacional lograron la captura, según información de El Tiempo y RTVC, en las afueras de Montería, de Gustavo Adolfo Agamez, el presunto asesino de Juan Esteban Alzate, el joven de 15 que el pasado 8 de octubre fue apuñalado en TransMilenio.

El presunto asesino, que también responde al alias de El costeño y cuya orden de captura ordenó el juzgado cuarto penal municipal de Montería, será presentado ante un juez de control de garantías, ante el que la Fiscalía imputará el delito de homicidio agravado y, según información de Semana, solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con información de medios locales, la captura del presunto asesino se dio en su vivienda ubicada en el barrio Panzenú, de la capital cordobesa, a donde se dirigió luego pasar por Medellín en su intento de huir de las autoridades, que le siguieron los pasos hasta Montería.

Ante la noticia de la captura del presunto asesino de su hijo, Mayerli Ceballos agradeció a las autoridades y señaló, según la citan en Semana, que “la verdad, la verdad, eso no me va a devolver a mi hijo y no me va a quitar el dolor que tengo en el corazón, ni va a cubrir la falta de mi hijo, pero me siento agradecida con la Policía que hicieron posible la captura”, y pidió “la máxima pena para ese asesino que causó esta tragedia y dejó tanto dolor en mi corazón y en el de sus hermanitos”.

La captura de Agamez se da luego de que en la noche del 12 de octubre se conociera su identidad, y de que el 10 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá anunciara una recompensa de hasta 20 millones de pesos, que por ahora se desconoce si se desembolsarán.

Con este cartel, la Policía Metropolitana de Bogotá busca capturar al responsable de la muerte de un menor de edad en una estación de Transmilenio. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá

Madre del menor asesinado entregó detalles del crimen

Vale recordar que, en diálogo con RTVC, Mayerli Ceballos, madre del menor que pertenecía a la comunidad LGBT+, afirmó que su hijo se negó ante la petición del asesino de arrodillarse a modo de disculpa por haberle pisado un pie. Ante la respuesta del joven, la señora Ceballos señaló que el señalado asesino “sacó el cuchillo y me le pegó dos puñaladas a mi hijo en el corazón quitándomele la vida”.

Al medio citado, la madre confesó que el menor tenía muchos proyectos, como viajar a Estados Unidos, convertirse en modelo y regalarle una casa cuando su carrera estuviera en auge. Todas esas metas no podrán hacerse realidad por culpa del ahora prófugo de la justicia.

Ahora, con respecto a la investigación, el brigadier general Carlos Triana precisó durante una velatón —hecha en la estación CDS - Carrera 32— que actualmente se encuentran realizando los análisis de cámaras de video, así como los recorridos en terreno para identificar al asesino e individualizarlo. De paso, dio a conocer que esta pesquisa la lidera el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de un grupo especializado de la Policía Nacional.

Asimismo, el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, repudió el ataque de intolerancia e hizo un fuerte llamado a recordar que “el artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. Nos duele cada persona que pierde la vida en Bogotá”.

Mientras avanza la investigación, la familia del menor recibe atención psicosocial. También, en aquella estación de TransMilenio se reforzaron las medidas de seguridad para minimizar los hechos delictivos. En ese sentido, el jefe de gabinete Antonio Sanguino reafirmó su compromiso “para que estos hechos no vuelvan a ocurrir ni en TransMilenio ni en ningún otro rincón de la ciudad”.

