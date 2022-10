Lo que debe saber de China, el próximo rival de la selección Colombia femenina en el Mundial Sub 17

La Tricolor se enfrentó a España en el primer partido del Mundial de Fútbol Femenino Sub 17. Foto: FCF Oficial

La Selección Colombia Femenina Sub 17 debutó con derrota ante España en su primer partido por el grupo C del Mundial de Fútbol Femenino de esa categoría y que se está disputando en India. El equipo nacional cayó sobre el final del compromiso tras un gol de Jone Amezaga al minuto 85 de partido y ahora ya piensa en lo que será el siguiente compromiso ante la selección de China.

El debut del equipo que es dirigido por Carlos Paniagua en el DY Patil Sports Stadium dejó algunas inquietudes de orden táctico ya que en varios tramos del juego el combinado nacional cedió la pelota y le costó ser profundo en ataque. La posesión fue para las españolas que generaron 14 remates, cuatro de ellos a puerta, mientras que la Selección Colombia realizó siete disparos y uno solo a portería.

No obstante la defensa colombiana se mostró férrea en los primeros metros de cancha, cerró bien los espacios y cortó varias llegadas de las rivales, aspectos que fueron eficaces hasta el último tramo del partido en el que, Jone Amezaga, que ingresó algunos minutos antes, recibió la pelota, se escapó por la banda, realizó una diagonal dejando atrás a la defensora colombiana, con derecha remató al palo izquierdo de la guardameta y anotó el único gol del partido.

La Selección de China será el siguiente rival de Colombia en el Mundial Sub 17. Foto: AFC (Oficial Twitter)

China, el próximo rival de la Selección Colombia

La Selección Colombia Femenina Sub 17 tendrá un duelo clave en la siguiente fecha ya que necesita sumar tres puntos que le permitan mantener las opciones de clasificar a la siguiente ronda del Mundial Femenino Sub 17, sin embargo, al frente tiene a uno de los equipos más competitivos del grupo, que viene de menos a más y que confía en mantener su buen rendimiento ante la Tricolor, la selección de China.

El equipo asiático es dirigido por Anzhi Wang, un exjugador de fútbol chino, quien pese a que no tuvo una trayectoria muy destacada, ha logrado consolidar un equipo sólido en la categoría sub 17. Tras el primer encuentro en el que se impusieron a México por 2-1, una de las jugadoras que brilló fue Ruiqi Qiao, atacante que anotó doblete y dio el triunfo a su selección.

El esquema de juego utilizado por el técnico Wang en su primera presentación fue 4-4-2, generando un bloque sólido en el medio campo plagado de varias jugadoras que permite tener unas líneas definidas en defensa y en salida, dando de esta forma posibilidad para que las dos atacantes, Ruiqi Qiao y Yin Lihong puedan avanzar hasta los últimos metros en el área rival. Las transiciones rápidas de defensa a ataque, el juego por las bandas y el toque rápido, son algunas de las características de esta selección.

China clasificó al Mundial Femenino Sub 17 luego de que la Confederación Asiática de Fútbol le otorgara el cupo tras culminar en el tercer puesto en el certamen sub 16 que se llevó a cabo en el año 2019, además a esto se suma que por la pandemia, no se realizaron partidos clasificatorios y la selección de Corea del Norte rechazó participar en el campeonato.

La Selección Colombia se medirá en su siguiente salida ante China. Foto: FCF

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El encuentro ante España queda atrás y ahora el equipo colombiano debe pensar en los siguientes retos en el Mundial Femenino Sub 17. El equipo de Carlos Paniagua se medirá en su siguiente salida ante China, equipo que se impuso en su primer partido ante México por 2-1 sobre México con goles de Ruiqi Qiao al 49′ y al 90′, el descuento llegó en la adición a través de Katherin Guijarro al 90+2′.

El compromiso entre la Selección Colombia y China será el próximo sábado 15 de octubre en el DY Patil Sports Stadium de la ciudad de Mumbai. El juego, que corresponde a la segunda fecha de la fase de grupo, comenzará a las 6:00 a.m. (hora colombiana).

¿Cómo quedó el grupo de la Selección Colombia?

El Mundial de Fútbol Femenino Sub 17 disputó en su totalidad la primera ronda de la fase de grupos. La Selección Colombia, que cayó ante España por la mínima diferencia, se ubica en el último puesto de la clasificación del grupo C, el cual es comandado por China (siguiente rival de la Tricolor) que cuenta con tres puntos, en segundo lugar está España con las mismas unidades y el tercer puesto es para México, que pese a que perdió, anotó un gol.

Grupo C:

1. China - 3 puntos | +1

2. España - 3 puntos | +1

3. México - 0 puntos | -1

4. Colombia - 0 puntos | -1

Estos son los resultados de la primera jornada del cita mundialista. Foto: Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem)

Panorama general del Mundial Femenino Sub 17

La cita mundialista que se desarrolla en India completó la primera ronda de la fase de grupos y esta dejó algunos resultados destacados como es el caso de Estados Unidos, una de las selecciones favoritas, que se impuso por 8-0 sobre la selección de India. El equipo japonés también goleó en su debut por 4-0 ante Tanzania. Solo un empate se registró en la primera fecha y fue el 1-1 entre Francia y Canadá.

Resultados de la primera fecha de la fase de grupos:

Grupo A

- India 0-8 Estados Unidos

- Marruecos 1-0 Brasil

Grupo B

- Chile 3-1 Nueva Zelanda

- Alemania 2-1 Nigeria

Grupo C

- España 1-0 Colombia

- México 1-2 China

Grupo D

- Canadá 1-1 Francia

- Japón 4-0 Tanzania

En la siguiente ronda hay algunos duelos destacados como es el de Colombia ante China, pero también se enfrentarán Brasil y Estados Unidos, dos equipos que ganaron en el debut. Por otra parte la selección de Alemania se medirá ante Chile y España se enfrentará a México.

