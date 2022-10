Yerry Mina se lesionó de nuevo: el técnico del Everton confirmó que el colombiano seguirá fuera de las canchas

Yerry Mina no ha tenido un buen inicio de temporada y su puesto en el Everton F.C. comienza a tambalear. Imagen: AFP.

Yerry Mina ajustó dos meses sin partidos con el Everton FC luego de lesionarse en la primera fecha de la Premier League cuando los ‘Toffees’ enfrentaron a Chelsea FC. El defensor central viajó a Colombia para recuperarse asesorado por el médico Gustavo Portela del Deportivo Cali. Su regreso a las canchas estaba cerca pero una nueva lesión, confirmada por el entrenador Frank Lampard, ampliará la ausencia del jugador.

En la rueda de prensa previa al partido ante Tottenham Hotspur en la fecha 10 del campeonato, el otrora mediocampista aseguró que el nacido en Guachené, Cauca tiene una “pequeña lesión en la pantorrilla”. Esta molestia muscular de no ser grave tardaría tan solo una semana en recuperar. Así Yerry Mina podría regresar a una convocatoria del Everton FC para enfrentar a Crystal Palace, el sábado 22 de octubre a las 9 de la mañana.

Los partidos que se ha perdido el defensor central desde su lesión de tobillo el 6 de agosto con afectación en los ligamentos son: vs. Aston Villa (1-2), vs. Nottingham Forest (1-1), vs. Brentford (1-1), vs. Leeds United (1-1), vs. Liverpool (0-0), vs. West Ham (1-0), vs. Southampton (2-1) y vs. Manchester United (1-2) por Premier League. Además, se jugó el partido de la segunda ronda de la Copa de la Liga ante Fleetwood donde ganaron 1-0.

El plan de recuperación del futbolista de la selección Colombia indicaba que para este partido ante los Spurs ya estaría habilitado. Así lo había revelado Lampard en un diálogo con los medios de comunicación: “Yerry Mina ha vuelto a entrenar en los últimos días, al igual que Mason Holgate, ambos han estado trabajando duramente juntos. La semana que viene estarán disponibles para jugar, esta tuvimos un gran entrenamiento y los tendré en cuenta para la siguiente concentración”.

El médico especialista en lesiones de la Premier League, Ben Dinnery, afirmó en una entrevista al portal FootBall Insider, que Yerry Mina, en vez de ser un apoyo, terminó convirtiéndose en un obstáculo para los Toffees, quienes seguirán sufriendo en defensa hasta que no encuentren un jugador confiable.

Dinnery afirmó que el zaguero colombiano ya no está en condiciones para jugar al nivel físico que exige la “mejor liga del mundo”, añadiendo que desde su llegada a Goodison Park, Mina solo ha jugado el 44 % de los partidos disputados en la Premier League:

“Siempre soy reacio a etiquetar a cualquier jugador como propenso a las lesiones, ya que los jugadores deben manejarse de diferentes maneras... Pero llega un punto en que los jugadores no pueden hacer frente a las exigencias físicas de la Premier League. Con Mina, solo ha jugado el 44 por ciento de los partidos de la Premier League desde su llegada”

En la actual campaña en la Premier League, el Everton marcha en la casilla 12 con 10 puntos y menos uno en la diferencia de gol.

Yerry Mina podría convertirse en nuevo jugador de Inter de Milán

Yerry Mina tendría las horas contadas como jugador del Everton, según información del medio inglés Liverpool Echo, que reveló que el destino del ex Deportivo Pasto estaría en Serie A de Italia.

De acuerdo a los rumores, el Inter de Milán es equipo que quiere contar con los servicios de Mina, ya que el Nerazzurri busca hacer un recambio en la saga defensiva.

“El club de la Serie A, el Inter de Milán, ha sido vinculado con un movimiento para el defensa del Everton, Yerry Mina. Así lo afirma Calciomercatoweb, que cree que sería el recambio perfecto del central eslovaco del conjunto de San Siro, Milan Skriniar, que está en la mira del Barcelona catalán”.

El Inter estaría dispuesto a dejar ir a Skriniar al Barcelona por una cifra cercana a los 25 millones de euros, lo que facilitaría la contratación de Yerry Mina, por el que desembolsarían al onceno inglés un valor de 10 millones de euros.

