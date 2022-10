Alcalde William Dau arremete contra Afinia por no acogerse al Pacto por la Justicia Tarifaria

El alcalde William Dau no ocultó su molestia con Afinia.

Desde Medellín, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que al finalizar el año las tarifas de energía disminuirán entre un 4 y 8 % con el fin de garantizar el acceso a este servicio a un costo razonable. Esta decisión se tomó luego de suscribir el llamado ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’ con 82 empresas del sector, que incluyó a 6 de las 11 transportadoras y cerca de la mitad de los distribuidores.

Pero una de las empresas que no se acogió a este pacto propuesto por el Gobierno nacional fue Afinia, filial del Grupo EPM, que proporciona el servicio de energía en gran parte de la costa atlántica del país, en donde está incluida la ciudad de Cartagena (Bolívar), aduciendo “impactos negativos en la liquidez de la empresa”.

Por eso, el alcalde William Dau manifestó su inconformidad por esta decisión a través de un video y resaltó que es inaceptable que varias empresas de energía hayan decidido bajar las tarifas, mientras que Afinia no.

“Es imposible aceptar que los demás prestadores de servicios de energía sí hayan bajado nominalmente la tarifa, mientras se conciertan a finales de octubre las cifras definitivas de rebaja con el Gobierno nacional. La decisión de Afinia no es de aceptación para la ciudad de Cartagena. Es totalmente inaceptable que todas las empresas bajaron y Afinia no lo hizo“, expresó.

El alcalde agregó: “Han alegado las mismas excusas que siempre dicen que sus finanzas no lo permiten. Es imposible aceptar que los demás generadores y prestadores de servicios de energía eléctrica si hayan bajado nominalmente, mientras que aquí hasta el final de octubre se conciertan las cifras definitivas de las rebajas. Es totalmente inaceptable que todas las demás bajaran, y Afinia no. Eso no es de aceptación para la ciudad de Cartagena”.

Por eso, le exigió a la junta directiva de EPM reunirse con la Creg y con el Ministerio de Minas para buscar una solución al problema: “Convocamos, exigimos que Afinia y que la junta directiva de EPM, los dueños de Afinia, se sienten con la Creg y con el Ministerio de Minas a resolver esto. Se nos agotó la paciencia. Les damos plazo hasta el 28 de octubre, si no rebajan las tarifas vamos a guerra con Afinia y con la Junta Directiva de EPM. No nos van a seguir metiendo el dedo en la boca. Bajen las tarifas y dejen de hablar sus pendejadas técnicas que no nos convencen”.

Sobre el acuerdo alcanzado, la ministra aseguró que el cambio en las facturas de energía empezará a regir a partir de noviembre. “La renegociación de los contratos bilaterales que ha permitido afectar a más del 69 % de las negociaciones de la compra y venta de energía que se da entre generadores y comercializadoras”, y agregó que, “a nivel nacional va a impactar positivamente la tarifa en el sentido en que percibiremos a final de este año una reducción a final de este año entre el 8 y el 4 %”, puntualizó Irene Vélez.

Reveló además, que 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales 54 % se asocian al mercado regulado y 46 % al mercado no regulado.

“Hasta el 7 de octubre, las empresas tuvieron plazo de hacernos llegar sus propuestas de disminución y los acuerdos alcanzados, y cómo estos tendrán un efecto real para la reducción de las tarifas. Por ello, hoy podemos anunciar que más de 80 compañías del sector dieron el paso de flexibilizar su postura y mostrar voluntad para alcanzar una tarifa justa”, indicó.

Ahora, lo que sigue es la revisión en la metodología en la generación de las tarifas e ir actualizando los contratos a medida que se venzan. Un nuevo indicador será construido con apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ―Dane―. El actual se disparó en un 30 %, lo que derivó en el alza desmesurada en los precios de energía.

SEGUIR LEYENDO: