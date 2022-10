Abogado de Nairo Quintana habló de las posibilidades tras la apelación en el TAS: “Había argumentos científicos buenos”

Nairo Quintana fue sancionado por la UCI y se defendió ante el TAS. Foto: Arkea Samsic

Nairo Quintana está culminando su temporada 2022 de una manera que no se hubiera imaginado nunca, apelando una sanción de la Unión Ciclista Internacional (UCI) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y sin tener un equipo confirmado para el siguiente año. El ciclista colombiano ha sido claro en manifestar que su intención es resolver su inconveniente por el uso de Tramadol durante el Tour de Francia, siendo esta la principal razón por la que decidió no competir en La Vuelta a España y dar por terminada la campaña de este año.

Tras la audiencia que se desarrolló en el TAS el pedalista colombiano presentó su defensa sobre la sanción que realizó la UCI y luego de esto se mostró optimista y aseguró que confía en el tribunal y la reglamentación. Es importante señalar que la sanción impuesta hizo que fuera descalificado del pasado Tour de Francia donde tuvo resultados favorables y culminó en el sexto puesto de la clasificación general, por otra parte se espera que la respuesta oficial del caso se de a conocer en los próximos días.

Andrés Charria, abogado de Nairo Quintana, también se mostró optimista tras haber presentado la defensa del corredor en la audiencia del TAS. En una entrevista con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, dio a conocer algunos detalles de lo sucedido y destacó que fue una “audiencia larga y compleja” pero que finalmente las sensaciones fueron buenas, también señaló que la UCI mantuvo su postura y “continuaron con su libreto”.

“Fue una audiencia muy larga y compleja, pero yo me sentí bien. Las sensaciones son buenas. Había argumentos científicos buenos. Ellos continuaron en su libreto, no se podían salir de ahí”, aseguró Charria en diálogo con Blu Radio.

El abogado del pedalista colombiano Nairo Quintana también manifestó cuáles eran las grandes intenciones tras presentar la defensa y destacó que, “lo próximo que va a llegar es el fallo y esperamos que podamos salir de esto rápido. Aún no hay fechas, se quiere que esto se resuelva rápido”.

Otro de los aspectos a destacar es sobre la siguiente temporada, ya que Nairo Quintana no ha firmado con ningún equipo tras su salida del Arkéa Samsic y parece que su futuro es incierto. No obstante, Andrés Charria fue claro en señalar que, “si el fallo es a favor o en contra, esto no va a implicar en su futuro deportivo”.

El ciclista colombiano se defendió en la audiencia del TAS luego de que fuera sancionado por la UCI por supuesto uso de Tramadol en el Tour de Francia. Foto: Arkéa-Samsic

Nairo Quintana: “Confío en el TAS”

Luego de que se realizara la audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el corredor colombiano publicó un video en el que en cortas declaraciones dio a conocer algunos detalles de lo sucedido y también se mostró optimista sobre el resultado que se dará a conocer de manera oficial en los próximos días.

“Saludos a todos. Como bien saben, he presentado mi defensa ante el TAS. El día de hoy fue la audiencia donde presentamos con mi equipo de abogados toda la defensa. También escuchamos a los abogados de la UCI. Dentro de las próximas semanas, el TAS determinará la respuesta. Confío en el TAS y en la reglamentación. Esperamos la respuesta en los próximos días”, aseguró Nairo Quintana.

