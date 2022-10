Sebastián Villa tuvo que someterse a un exámen sicológico en el proceso que se le sigue por violación

Sebastián Villa tuvo que someterse a un exámen sicológico por acusación de violación Crédito: (REUTERS / Agustín Marcarián)

Tras recuperarse de la operación en la rodilla, que lo mantuvo al márgen de los partidos de Boca Juniors en la Liga Argentina, el atacante colombiano volvió a los entrenamientos. Sin embargo, jugador que es llamado por Juan Román Riquelme como el mejor del fútbol argentino en la actualidad volvió a acaparar los titulares de la prensa tras someterse a un exámen sicológico en el proceso penal llevado en su contra por acusación de violación.

Este fue el segundo exámen sicológico del deportista, el cual se toma después de poco más de cuatro meses de que el futbolista se sometiera al estudio psiquiátrico. Según explicó este miércoles a la prensa Roberto Castillo, abogado de Tamara Doldán, mientras en aquella ocasión se trataba de determinar su imputabilidad, es decir, si “la persona entiende cuáles son las consecuencias de sus actos y está en el pleno uso de sus facultades mentales”, ahora se busca determinar su “construcción psíquica”.

”Hay ciertos condicionantes que construyen que una persona no tenga empatía y termine por ser un agresor sexual. En ese contexto es que se realiza la pericia sicológica, para ver cuáles son las relaciones afectivas que tuvo, cómo fue su infancia, relaciones amorosas, psicosociales, y todo lo que termina por construir la psiquis de una persona”, señaló el abogado de la mujer que denunció al futbolista.

El próximo 12 de noviembre se realizará el mismo exámen sicológico a la denunciante, ”con eso terminaríamos de alguna manera por concluir con recabar las pruebas para pedir la elevación a juicio”, aclaró Castillo. La justicia argentina suele castigar el delito de abuso sexual con acceso carnal con una pena superior a los 15 años.

Según fuentes con acceso a la causa, estas medidas de prueba sicológicas serían las últimas antes de que la fiscal del caso, Vanesa González, solicite la elevación a juicio oral del expediente. Es que, más allá de que se incorporó una gran cantidad de prueba, el 30 de octubre se vence el plazo de 4 meses que se estipula en estos casos para completar la investigación. Si bien la Justicia puede solicitar una prórroga de dos meses más, se especula con que no será necesario.

Según la denuncia original, el abuso se habría producido en la casa del futbolista, ubicada en un prestigioso barrio de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 27 de junio del 2021 cerca de las 4 de la mañana. En su declaración, Tamara Doldan relató que el delantero la llevó a su habitación y primero la golpeó para luego abusarla sexualmente.

Uno de los puntos de la defensa de Villa, llevada a cabo por el abogado Martín Apolo, era que las conversaciones no eran con la cuenta oficial del futbolista, sino con una falsa. Para resolver ese punto a favor del deportista, es que se solicitó a Meta que brinde información certera sobre las conversaciones entre Sebastián y Tamara luego de lo acontencido aquel 27 de junio.

A la par, Sebastián Villa lleva otro proceso en su contra impuesto por Daniela Cortés, ex pareja del jugador de Boca Juniors. El ex jugador del Deportes Tolima es acusado de cometer violencia de género en contra de ella por lesiones y amenazas que habrían ocurrido en abril de 2020 en la casa que compartían en Buenos Aires, Villa y Cortés avanzaron hasta un juicio oral luego de que en diciembre de aquel año la denunciante no se presentara a la última pericia. El juicio fue suspendido por una apelación presentada por los abogados del jugador.

SEGUIR LEYENDO: