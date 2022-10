Francisco Santos criticó fuertemente la alcaldía de Claudia López: “Cuatro años perdidos para Bogotá”

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia. FOTO: AFP/archivo

Francisco Santos o más conocido como Pacho Santos se resiste a salir del panorama de la política nacional y continúa generando picantes comentarios desde su cuenta en Twitter, en esta ocasión arremetió en contra de la alcaldesa de Bogotá Claudia López. El periodista y político colombiano hizo fuertes declaraciones en contra de la primera mandataria de la capital colombiana al decir que su gobierno han sido cuatro años perdidos para Bogotá.

Es cierto que la ciudad ha pasado por una serie de problemáticas difíciles de ocultar, además de que la opinión pública a nivel nacional siempre va a estar atenta de lo que sucede en la capital del país.

Francisco Santos se refirió a varios puntos en específico al tema de transporte, basuras y seguridad, tres temas que siempre han sido el talón de Aquiles de la ciudad capitalina.

“¿Dónde está la Policía de tránsito? Y esto es en hora pico la 7a con 116. La ciudad no tiene gerencia en transporte, en basura, en seguridad en nada. 4 años perdidos para Bogotá. @ClaudiaLopez”, escribió desde su Twitter Pacho Santos, el texto iba acompañado de una foto bastante sugestiva.

Las respuestas a este tuit no se hicieron esperar, un internauta escribió que: “La foto lo dice todo: calles destrozadas, ausencia de autoridad, impunidad total frente a violaciones, tráfico caotizado por culpa de algunos pocos y la alcaldesa en Disney”, y otro indicó que “Las calles de Bogotá son un desastre, cada quien parquea donde se le dé la gana y no hay autoridad. La calle 127 sentido Occidente a Oriente, entre las Carreras 15A y 17 se volvió parqueadero público gratuito”.

Al contrario de los comentarios que apoyan la posición de Pacho Santos, también resaltaron algunos como: “Y porque no le hace el reclamo al usuario del vehículo diplomático que cumpla con las normas de tránsito? El problema es cultural no de policía”, uno más que decía: “Uy si, pero no se vaya a lanzar como alcalde,solo critique así está bien”.

En los últimos días Pacho Santos se ha dedicado a criticar, el actual gobierno de Gustavo Petro no se salvó de los trinos del expresidente, pues hace algunas semanas tildó el discurso de Gustavo Petro ante la ONU como una “sarta de pendejadas”.

Santos en su momento dijo que no comparte con Petro la idea de que el petróleo o el gas son más peligrosos que la cocaína y asevera que ese pensamiento convertirá a Colombia en un narcoestado.

“El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pero yo no creo que lo que está diciendo el señor Petro sean simplemente buenas intenciones, va mucho más allá (...) lo que hoy dice en Naciones Unidas, que además es una locura decir que la coca es menos peligrosa que el petróleo o el gas; eso no tiene ningún nacidero donde se le vea, pero es la cubierta en un nuevo cambio en la realidad política en materia de seguridad que nos va a llevar a ser un narcoestado”, dijo Santos.

Y agregó que Petro quiere vender la idea de que la lucha contra las drogas fracasó para deslegitimar a la fuerza pública. Señala que habrá un “desmoronamiento” de la institucionalidad y la seguridad en Colombia.

“Cuya intencionalidad no me cabe la menor duda es crear crisis tras crisis para radicalizar la agenda y así terminar con la democracia y las instituciones en Colombia. Lo que dijo es una sarta de pendejadas que no tienen razón de ser y que cuando usted lo mira con algo de perspectiva dice ‘wao, qué locura lo que acaba de decir el señor allá en la ONU’”, enfatizó Pacho Santos.

