Habrían intentado abusar de una joven en el baño de un centro comercial en Montería

Imagen de referencia. Según la denuncia el sujeto ingresó al baño de mujeres y posteriormente, de manera forzada, al cubículo en el que ella estaba. Foto: Colprensa

El acoso y los abusos contra las mujeres en Colombia siguen siendo un tema que está presente en casi todos los escenarios. Las mujeres no se sienten seguras en ningún lugar, problemática que se agudiza con cada ataque que sale a la luz pública.

Recientemente se conoció un nuevo caso en el que una mujer fue acosada y estuvo a punto de ser abusada en el baño de un centro comercial de Montería.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia pública que hizo la víctima a través de sus redes sociales en los últimos días. El hecho se habría registrado en el centro comercial Alameda, ubicado en la capital del departamento de Córdoba.

María Camila Anaya utilizó su cuenta de Instagram para narrar los momentos de angustia que vivió el pasado lunes 10 de octubre cuando entró a uno de los baños del establecimiento comercial mencionado anteriormente.

De acuerdo con su denuncia, cuando estaba en el baño con la ropa interior abajo, se percató de que un hombre se había agachado justo fuera del cubículo en el que se encontraba.

“Aveces pensamos qué hay cosas que nunca nos van a suceder hasta que nos toca, ahora que estoy mas tranquila, les quiero contar que el dia de ayer lunes 10 de octubre, sali del trabajo, y voy al centro comercial alamedas, Monteria, a eso de las 8:00 pm, hago una compra y me dirijo al baño público de este lugar, que se supone es un “lugar seguro” entro y el baño está solo, cuando entro al cubículo y tengo mi ropa interior abajo, veo una mano de hombre en el piso (alguien agachado)”, relató la víctima de este caso.

Lo siguiente fue que el sujeto hizo todo tipo de esfuerzos por ingresar de manera forzosa al cubiculo en el que ella estaba. En el forcejeo, otras mujer entró al baño y empezó a gritar alertando lo que estaba ocurriendo. Gracias a esa reacción se pudo evitar un abuso mayor.

“Esta persona asoma su cabeza e intenta con fuerza abrir la puerta donde yo me encontraba, yo intento patearlo pero él insiste, esto dura como 1 minuto y medio, donde estaba completamente desesperada. Luego entra otra muchacha (si no llega no se que hubiese pasado) y se da cuenta de lo que está intentando y le grita y este se asusta, yo salgo corriendo detrás de él”, añadió la joven en su relato.

Las autoridades no hicieron nada

Posteriormente, gracias al apoyo de varios mototaxistas que estaban en inmediaciones del centro comercial, lograron detener al sujeto.

La víctima aseguró que el personal de seguridad del establecimiento comercial no atendió su llamado de ayuda, nadie, más que los mototaxistas y la otra mujer, hicieron algo por ella.

“Le gritaba al vigilante que lo detuviera pero fue casi que absurdo, logro detenerlo gracias a los mototaxistas que allí estaban, se crea una discusión que dura aproximadamente 15 minutos, él intenta escapar, luego llega la policía, y nos llevan al cai”, añadió la joven.

Este es el eslavón en el que la denunciante esperaba justicia por lo que había ocurrido; sin embargo, según su denuncia, las autoridades no hicieron nada.

De acuerdo con el relato, los uniformados le indicaron a la víctima que no podían detener al sujeto porque no había pruebas en su contra. Le dijeron que lo único que podía hacer era instaurar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

María Camila Anaya aseguró que en los videos de seguridad del centro comercial quedó documentado el momento en que el sujeto ingresa de manera sospechosa al baño de mujeres y luego sale corriendo. Pese a esos videos, la víctima señaló que no habrá prueba suficiente para que las autoridades hagan algo en este caso.

Finalmente la joven manifestó su molestia con las autoridades y con el centro comercial, por no saber cómo manejar esta situación. Aseguró que todo el tiempo se sintió insegura y manifestó que espera ninguna mujer tenga que pasar por la misma situación.

“Quiero denunciar de forma pública al señor “Guillermo Alberto Benitez Machado “como se hace llamar esta persona, que por cierto no portaba documentos, por “acoso sexu@!’, por “violar mi integridad, privacidad, se que no pasara nada por parte de las autoridades, porque me dicen que no hay delito si no alcanzó a “tocarme” y además para darles a conocer a @alamedascc mi inconformismo,ya qué no supieron manejar la situación y me sentí todo el tiempo desprotegida”, agregó Anaya en su denuncia.

