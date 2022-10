La historia de alias ‘El Doctor’: el narco que eludió a la justicia durante más de 15 años y luego logró que lo liberaran en pleno aeropuerto

En octubre de 2019, la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional confirmaron la recaptura, en un hotel de la calle 138 con carrera 58, en el norte de Bogotá, de Farid Feris Domínguez. Pocos días antes, Feris Domínguez, conocido como El Doctor, fue dejado en libertad, tras haber sido detenido en el aeropuerto El Dorado cuando regresaba de Cancún, México, a pesar de tener circular azul de Interpol y orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En ese momento les dijo a los policías que era agente de la DEA.

Hasta ese momento, El Doctor había logrado mantenenerse por fuera del radar de las autoridades durante más de 15 años. Tras ser capturado de nuevo, la Fiscalía le imputó diferentes crímenes, casi todos relacionados con el narcotráfico; sin embargo, el año pasado logró que lo pusieran de nuevo en libertad, tras pasar algún tiempo en la cárcel La Modelo y, según señaló el diario de El Tiempo, parece ser que continúa en el país, pues no existe ningún registro que compruebe que el sujeto salió de territorio colombiano.

Domínguez, además, logró que aplazaran un año su juicio, por lo que se presume que en los próximos meses tendrá que enfrentar la justicia colombiana y de este modo sabrá si la decisión de ser extraditado es un hecho, pues la justicia de los Estados Unidos, pidió ser juzgado en su país por tráfico de cocaína y falsificar la identidad de un agente secreto de los norteamericanos.

Como se señaló anteriormente, la vida criminal de alias ‘El Doctor’ comenzó entre el 2003 y 2004, cuando decidió comenzar sus negocios en el narcotráfico y logró crear una red usando varios países de Centro América como los productores de las sustancias que distribuía.

En 2005, Interpol emitió una circular para su captura internacional, a pedido de la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, donde se le acusaba del envío de 2.069 kilos de cocaína incautados en febrero de 2003 en un vuelo entre Bogotá y el estado mexicano de Chiapas. Así mismo, lo responsabilizaron de un cargamento de una tonelada de cocaína incautada en Magangué, Bolívar, en julio de 2003, y de 1.400 kilos de cocaína hallados en una aeronave que se dirigía a Guatemala, en septiembre de 2003.

Tras investigaciones del país norteamericano, fue nuevamente capturado en Caracas en 2006 con fines de extradición. En ese momento argumento que el día de la audiencia por solicitud de sus supuestos superiores debía reportarse en la Embajada norteamericana en Colombia y que ellos le entregarían los soportes para demostrar su papel como infiltrado.

Posterior a eso, llegó con un supuesto documento que carecía de rigurosidad y algunos elementos para comprobar su argumento: “Es capaz de falsificar documentos para obstruir el proceso”, determinó la justicia colombiana y así fue trasladado a la Modelo, sin posibilidad de libertad condicional.

No volvió a salir su nombre hasta el 2017, cuando salió a la luz declaraciones de sujeto donde señalaba su relación con generales de la Guardia Nacional y altos cargos del gobierno venezolano. En especial, con Hugo Cabezas y Luis Correa. Sin embargo, nunca se pudo comprobar ni desmentir la versión.

Volvió a ser noticia en septiembre de 2018, cuando desconocidos lo secuestraron en compañía de los comerciantes Maira Méndez Romero y Óscar Alberto Hernández Sierra. A pesar de que los secuestradores pidieron en un principio $500 millones, El Doctor fue liberado, al parecer sin pago alguno, en octubre del mismo año, mientras que Méndez y Hernández recobraron su libertad días después. Posteriormente, la Fiscalía afirma legó a la conclusión de que Feris Domínguez había estafado a sus propios socios en más de $400 millones y estos habían ordenado sus secuestro para recuperar su dinero.

En 2019 ocurrió su captura en el aeropuerto El Dorado, de donde escapó y hasta el día de hoy los agentes no ha dado una explicación del por qué; tras ser recapturado pocos días fue enviado a La Modelo, de donde salió el 30 de enero del 2021 por orden de un juez; a pesar de no saberse nada de su paradero, las audiencias en su contra deberían haber empezado el 15 de julio de 2021 en un juzgado de Barranquilla, pero su abogado logró un aplazamiento, y hoy, un año después, la diligencia no se ha adelantado.

Tras la larga historia de detenciones y escapes no se sabe nade de El Doctor, que es buscado en todo el mundo, mientras en Colombia s juicio ni siquiera comienza





SEGUIR LEYENDO