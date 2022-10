Deportivo Pasto, nuevo líder de la Liga BetPlay II 2022

27 de septiembre de 2022. Deportivo Pasto derrotó 1-0 a Cortuluá en el estadio Departamental Libertad, en juego válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2022. (Colprensa-Leonardo Castro)

Deportivo Pasto derrotó 2-1 a Deportes Tolima en el estadio Departamental Libertad de la capital nariñense en la noche del sábado 8 de octubre.

Con un hombre de más, el equipo Volcánico logró conseguir su novena victoria de la temporada gracias a las anotaciones convertidas por Jéison Medina (57′) y César Quintero (90+5′). Tolima logró empatar por intermedio de Jéison Lucumí al minuto 60 y posteriormente el equipo dirigido por Flavio Torres sacó la categoría necesaria para anotar sobre la hora y conquistar 29 puntos en la tabla de posiciones con 16 juegos disputados hasta el momento.

Así cerró la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2022 este domingo 9 de octubre luego del empate 1-1 de Atlético Nacional con Rionegro Águilas en el estadio Atanasio Girardot:

Standings provided by Sofascore

Si bien Millonarios tiene cinco partidos pendientes y 28 puntos en la tabla de posiciones del campeonato, por el momento el eventual cabeza de serie de los cuadrangulares semifinales es el equipo nariñense, a quien le restan los siguientes cuatro juegos contando con una diferencia de gol de +5:

Martes 11 de octubre: vs. Patriotas Boyacá (como visitante).

Sábado 15 de octubre: vs. Rionegro Águilas (como local).

Domingo 23 de octubre: vs. América de Cali (como visitante).

Domingo 30 de octubre: vs. Deportivo Independiente Medellín (DIM) (como local).

Estos serán los últimos partidos de Millonarios, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe antes del sorteo y arranque de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2022:

MILLONARIOS FC:

Patriotas Boyacá, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, DIM y Alianza Petrolera. (El 2 de noviembre jugará el último partido de la Copa Colombia 2022 en la final de vuelta en Bogotá contra Junior de Barranquilla).

ATLÉTICO NACIONAL:

Once Caldas, Deportivo Pereira y La Equidad.

INDEPENDIENTE SANTA FE:

Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, Deportivo Cali y Once Caldas.

Aunque Pasto no depende de sí mismo para seguir en el liderato, tiene las cifras actuales a su favor y –sobre el papel– sus próximos cuatro rivales son ganables.

Son 41 los puntos que podrá conseguir Pasto si gana sus últimos cuatro compromisos de la fase regular en la que hasta el momento ha registrado un balance de nueve victorias, dos empates y cinco derrotas. En ese orden de cosas, el conjunto volcánico es el único que ha logrado ganar nueve partidos durante el segundo semestre de la temporada de primera división del fútbol profesional colombiano.

Cabe destacar que aún restan por jugarse los partidos de: Deportivo Cali vs. América de Cali; Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla; Unión Magdalena vs. DIM; y Alianza Petrolera vs. Independiente Santa Fe (fecha 16).

Formato de competencia de la primera división del fútbol colombiano

La primera división de la liga colombiana de fútbol se juega desde 1908 de forma amateur y a partir de 1948 de manera profesional, cuando nació Dimayor, que significa la División Mayor del Fútbol Colombiano, que pertenece a la Confederación Sudamericana (Conmebol) de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Desde los inicios de Dimayor, en 1948 y hasta el 2001, la Liga se definía con campeonatos anuales y se coronaba a un solo ganador. A partir del 2002 se instauraron los torneos cortos, con un campeón semestral, es decir, dos al año, cada uno de ellos obtiene el título respectivo y adicionalmente un cupo en la Copa Libertadores de América del siguiente año.

Los torneos cortos de la Liga Dimayor se juegan primero en 20 jornadas donde cada equipo se enfrenta contra todos sus rivales, los ocho mejores se miden en dos cuadrangulares, los dos equipos ganadores de los playoffs se enfrentan a la final y el ganador es el coronado campeón.

Actualmente, la Liga Dimayor está conformada por 20 equipos. Los tres planteles más ganadores de su historia son Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali.

Los jugadores que más goles han anotado en la historia de la Liga Dimayor son Sergio Galván, con 224 goles; Iván René Valenciano, con 217 goles; Hugo Horario Lóndero, con 211 goles; Oswaldo Palavecino, con 204 goles; y Jorge Ramírez Gallego, con 201 goles.

La primera división de la liga colombiana de fútbol se juega desde 1908 de forma amateur y a partir de 1948 de manera profesional.

SEGUIR LEYENDO: