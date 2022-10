“No nos bajamos de la final”, el Deportivo Cali con el objetivo claro para la Copa Libertadores Femenina 2022

Deportivo Cali debutará el próximo jueves 13 de octubre en una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina 2022. Allí el club azucarero, vigente subcampeón de la liga colombiana del 2022 compartirá grupo con Corinthians de Brasil, vigentes campeonas de la competencia y quienes portan el récord de mayor cantidad de títulos, Olimpia de Paraguay y Always Ready de Bolivia.

El equipo verdiblanco realizó la pretemporada en la ciudad de Bogotá en donde jugarón cuatro partidos amistosos, ante la Universidad Sergio Arboleda, Blanco y Negro de Cota y la selecciones Colombia sub-20 y sub-17 con resultado de tres victorias y un empate. Además, realizó ejercicios enfocados en afrontar de mejor manera la altura de la ciudad de Quito, sede de la Copa Libertadores 2022 (2,850 metros sobre el nivel del mar).

El entrenador del Deportivo Cali, Jhon Albert Ortíz analizó para Infobae Colombia lo que será la participación de sus dirigidas, los rivales que enfrentarán en este su segunda Libertadores Femenina y el aporte que puede darle aquellas jugadoras referentes en el fútbol femenino al servicio de la institución verdiblanca.

Los rivales del Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina 2022

Corinthians: “Es el rival a vencer, partido del que todos van a estar pendiente, pero tenemos un buen equipo para salir a ganarle, hacerle la propuesta y no esperarlo, eso nos lo enseñó la Copa Idolas. Te deja jugar, es un equipo con buen juego aereo pero en nuestro análisis vemos que nos regalan la espalda, con jugadoras rápidas como Manuela Pavi o Ingrid Guerra muy potentes podemos atacar esas espaldas con una Lady Andrade que esté clarita filtrando”.

Olimpia: “Ya lo enfrentamos, un equipo parecido a Nacional de Uruguay, que te enredan, que te complican, pero más allá de haberles ganado nos imaginamos que los que puedan tomar precauciones son ellos. Tendremos que salir con la mentalidad muy positivas”.

Always Ready: “Uno se imagina que es el débil del grupo pero es un equipo que viene de La Paz, va a jugar en su clima y pueden tener ese punto a favor, no lo podemos descuidar. Es el equipo que puede dar el palo”.

Algunas de las jugadoras que llegaron a reforzar al Deportivo Cali para la Copa Libertadores

Vanessa Córdoba: “Estamos muy contentos, la llegada de Vanessa Córdoba le dio un plus a la ‘Flaca’ Castaño que ya venía con nosotros. Desde lo competitivo sano y el aporte personal que cada una le hace a la otra”.

Lady Andrade: “Una jugadora con mucho recorrido y experiencia, afortunadamente se recuperó de su lesión y es una jugadora que vamos a necesitar por lo demostrada en la pasada edición de la Libertadores en donde caímos en el juego del equipo Nacional de Uruguay”.

Angie Salazar: “Le aporta a la defensa un juego por un perfil que no tenemos, el perfil zurdo”.

Manuela Pavi: “La recuperación es importante, una jugadora que el año anterior dio todo, demostró para que estaba y la tenemos ahora para Libertadores”.

¿Es el Deportivo Cali firma candidato al título de la Copa Libertadores Femenina?

“No nos bajamos de la final, no me canso de decirlo, se lo dije a las jugadoras. No quiero que suene a soberbia pero lo vivido anteriormente, el trabjao que se ha hecho, la preparación que hemore realizado, la camaradería, estamos conscientes de lo que hemos hecho y le pedimos a la hinchada que no nos retiren ese apoyo que hemos tenido hasta el momento”.

¿Cómo suplir la ausencia de Linda Caicedo, referente del plante, por el Mundial Sub-17?

“Lo de Linda es interesante por todo lo que ha hecho nuestra jugadora, pero creo que precisamente pensabamos en eso, la llegada de Lady Andrade le dio un toque, no al estilo de Linda, pero por eso no cambiamos nuestro estilo de juego y le hemos asignado unas tareas que ha cumplido”.

¿Cuál era el objetivo de realizar la pretemporada en Bogotá previo a viajar a Ecuador?

“La adaptación que se ha hecho en Bogotá puede reflejar un poco lo que pueda ser Quito y nos da un punto de partida (...) Queríamos presenciar el famosos ‘ahogo’ y las jugadoras lo han asimilado muy bien, más alla del cansancio físico por los cuatro partidos seguidos no han sufrido para nada. El departamento médico nos mostró una tabla, la carga física no ha sido tan alta como esperabamos tras ocho, diez días, que es lo que vamos a presenciar en Quito con partidos tan seguidos”.

