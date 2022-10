Yeferson Cossio es tildado de machista y narcisista por mensaje a Jenn Muriel: “Solo puedo pensar en todo lo que te enseñé”

Yeferson Cossio y Jenn Muriel. Instagram

Yeferson Cossio lleva varios días siendo tendencia en Twitter, pero a diferencia de otras veces, en esta ocasión no se debe a un polémico reto, fiestas, nuevas y lujosas adquisiciones o su nueva vida en Japón. Al influenciador paisa lo están llamando ‘machista’, ‘narcisista’ y hasta ‘tóxico’ por el reciente mensaje que le dedicó a su exnovia Jenn Muriel.

Lo que en un principio parecía un acto de amor por su expareja, en redes sociales se ha convertido en un tema de conversación sobre lo que se debería permitir o no en una relación amorosa. Jenn Muriel llegó al Congreso de la República, tal y como lo hizo hace exactamente un año Yeferson Cossio, para recibir una condecoración por la labor social que realiza como influenciadora, especialmente por el cuidado de animales callejeros.

En ese momento llegó de sorpresa Cossio, quien sin avisar regresó al país desde Japón. En la publicación el creador de contenido paisa escribió la siguiente dedicatoria a su exnovia: “Jenn, aunque ya no seamos pareja y con el pasar de los días nos alejemos lentamente más y más, siempre vamos a ser familia, el amor no se irá nunca, solo se irá transformando. Sin importar cuanta distancia tomemos, mi objetivo -el mismo que tuve los casi 10 años a tu lado- sigue siendo el mismo: verte feliz, verte triunfar”.

Hasta ahí, todo muy bien, el problema empezó con la segunda parte del texto. “Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol: necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara, que te regañara cuando procrastinabas, etc. Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto y, ¿mírate ahora? ¡eres toda una mujer! ¿cuánto haz crecido? Solo puedo pensar en todo lo que te enseñé, ¡ahora tú eres quien debería enseñarme a mi!”.

Tras leer todo el mensaje, muchas personas empezaron a notar que, aunque se trataba de un día especial para Jenn Muriel, en su mensaje más que felicitarla por lo logrado el influenciador estaba enfocando todo en él, convirtiéndose a sí mismo en ‘salvador’, ‘maestro’ y hasta ‘figura paterna’ de la mujer que compartió con él una década de relación.

Cabe recordar que hace varios meses la famosa pareja conformada por Cossio y Muriel anunciaron su rompimiento definitivo -pues ya anteriormente habían terminado y regresado- debido a que ambos tenían proyectos de vida diferentes, entre ellos, el plan de Yeferson de irse a vivir al país asiático.

La publicación ha recibido muchísimas reacciones -no todas negativas, como la de Diana Celis, quien aplaudió al paisa- y el nombre de Yeferson Cossio se hizo tendencia en Twitter. “Si tienen la oportunidad de salir con un tipo como Yeferson Cossio, por lo que más quieran, desaprovéchenla”, se lee en algunas publicaciones.

“Noto cierto tono machista en tu post . Las mujeres no necesitamos de un hombre para salir adelante; somos berracas, fuertes, emprendedoras”; “Hay un poco de machismo en su mensaje. Prácticamente dice que la educó y ella es quien es por él”; “Básicamente le dijo a la ex en palabras bonitas que sin él no sería nada, llega a un evento importante para ella y ganarse toda la atención”, han sido otras reacciones.

Cabe resaltar que, Jenn Muriel también respondió a la publicación de su expareja, pero su mensaje no condenó lo que en redes están criticando; sin embargo, los internautas señalan que su respuesta sí demostró que ella está en otra etapa de su vida. “El deseo es mutuo, siempre feliz de tus triunfos y verte cumplir tus sueños.Gracias por venir, fue muy bonito haber podido compartir contigo este día”, le escribió la creadora de contenido a Cossio.

Otro tipo de cuentas se han tomado este mensaje de una manera mucho más seria y han hasta desglosado el mensaje de Yeferson Cossio para convertirlo en un tipo de ‘manual para identificar a un narcisista’:

