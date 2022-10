Rafael Santos Borré entuteló a Carlos Antonio Vélez y el periodista tuvo que retractarse al aire

Carlos Antonio Vélez y su crítica a la actualidad de Rafael Santos Borré en el Eintracht Frankfurt alemán / (Archivo)

El reconocido periodista y analista futbolístico Carlos Antonio Vélez Naranjo tuvo que rectificarse este viernes 7 de octubre durante el inicio del programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2, luego de que el futbolista de la selección Colombia y del Eintracht Frankfurt, Rafael Santos Borré, lo demandara junto a su esposa, Ana Cecilia Caicedo.

La intervención de Vélez se dio en conformidad con lo ordenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá por el caso Rafael Santos Borré Maury y Ana Cecilia Caicedo Hinojos.

Resulta que el delantero barranquillero y su esposa, la periodista deportiva mexicana Ana Caicedo entutelaron al creador de la audiocolumna radial Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol y a la emisora Antena 2 del grupo RCN Radio por lo declarado en el espacio de opinión el viernes 29 de julio de 2022.

Por lo que Borré y Caicedo consideraron “divulgación de información inexacta por afirmaciones realizadas sin fundamento alguno”, acudieron a la justicia bogotana para que el experimentado periodista manizaleño se retractara en vivo por el mismo medio en que hizo sus declaraciones, las mismas que en el pasado le acarrearon problemas jurídicos con los entrenadores colombianos Jorge Luis Pinto y Fernando Castro.

Pues bien, Vélez expuso en su comentario que se hacía responsable de lo afirmado hace un poco más de dos meses, retractándose de tal información y teniendo en cuenta la orden judicial que arribó al medio de comunicación radial. Sin embargo, aclaró que no comparte en lo absoluto lo determinado por el juzgado bogotano, por lo que se vio en la necesidad de impugnar la determinación, que está a la espera de la respuesta del fallo que emita el Tribunal Superior de Bogotá.

Así comenzó el tradicional programa deportivo de Carlos Antonio Vélez en compañía de sus colegas Henry El Bocha Jiménez y Guillermo Arango:

Ya, ya..., ya tenemos Qatar aquí a la vuelta de la esquina. Va a estar divino, hermoso ese mundial. Muy bien, anoche clásico en Medellín y pasó de todo, de todo... Empezando por el comienzo. En un ratico esteremos hablando de todo lo que pasó en el estadio Atanasio Girardot...

Antes de contar su balance del resultado del partido 3-2 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín (DIM), Henry Jiménez comenzó a leer el contexto de la situación rectificadora con las siguientes palabras:

RCN Radio y el programa radial de la emisora Antena 2 se permite informar a la opinión pública: 1. Que en sentencia proferida en acción de tutela promovida por el apoderado del señor Rafael Santos Borré Maury y Ana Cecilia Caicedo Hinojos contra el periodista Carlos Antonio Vélez Naranjo y RCN Radio, se concedió tutela

2. En la parte resolutiva de ese fallo, se ordenó a los demandados que en las mismas condiciones de la noticia originalmente expuesta procedan a rectificar y retractarse de las iniciales aseveraciones que dieron génesis a la presente actuación en la que se evidencia que, a juicio del juzgado, se incurrió en error al divulgar información inexacta sobre afirmaciones realizadas sin fundamento alguno en contra de los demandantes

En cumplimiento de ese fallo, así fue la respuesta de Vélez al aire en la mañana de este viernes 7 de octubre:

El periodista deportivo manizaleño actuó en consecuencia de lo estipulado por el juzgado quinto penal del circuito especializado con función de conocimiento de Bogotá / (Antena 2)

Le puede interesar: Carlos Antonio Vélez calificó de “gris” la actualidad de Santos Borré en el Eintracht Frankfurt

Si bien no es del todo claro qué fue lo que dijo Vélez Naranjo en el programa completo de dos horas del viernes 29 de julio de 2022 de Antena 2 en su espacio Palabras Mayores difundido bajo el título “Otra vez Junior se la untó a Nacional... Dos juegos, seis goles”, esta fue la respuesta textual de Carlos Antonio en la rectificación de la cual la emisora aclaró ante la opinión pública que no se hizo responsable de los contenidos noticiosos porque “ello implicaría una censura a la libertad de prensa” y que no está en capacidad de desmentir o confirmar lo dicho por él:

En cumplimiento de esta orden judicial que respeto y acato, pero que –en absoluto– comparto, y que en consecuencia he impugnado, procedo a rectificar y retractarme de la información del 29 de julio del 2022, en el sentido de que “se incurrió en error al divulgar información inexacta sobre afirmaciones realizadas sin fundamento alguno” en contra de los señores Rafael Santos Borré y Ana Cecilia Caicedo

El también comentarista y analista futbolístico de Win Sports finalizó su intervención con el siguiente mensaje:

En los anteriores términos se da cumplimiento al fallo de tutela reiterando que he impugnado la decisión y estoy a la espera del fallo que emita el Tribunal Superior de Bogotá

Esto fue lo más destacado de las declaraciones emitidas por Vélez el viernes 29 de julio en el espacio radial:

La verdad es que da mucha pena ver a un campeón vergonzante / (Antena2.com/opinion)

SEGUIR LEYENDO: