“Se me estalló el ojo”: Marcela Reyes relató el incidente consecuencia de una emoción muy fuerte

Desde sus redes sociales Marcela Reyes mantiene al tanto a sus seguidores de cada acontecimiento que ocurre en su vida, tanto en el terreno de lo profesional como DJ y empresaria, así como en su aspecto más privado con su esposo B King (cantante urbano), entre otras cosas. Ahora, por ejemplo, la conocida como ‘La reina de la guaracha’ compartió con su comunidad en Instagram un incidente que tuvo tras recibir una emoción muy fuerte.

De este modo, desde sus Historias de Instagram Reyes comenzó por expresar: “Adivinen qué le pasó a La reina de la guaracha. Imagínense que tuve una emoción muy fuerte, una cosa súper fuerte, yo no tenía ni idea que por una emoción podía pasar esto, me pasó, un impacto de algo que me enteré y ¡pum! se me estalló el ojo, literal se me estalló el ojo”.

La DJ no amplió la información respecto de cual fue la noticia recibida que impactó de tal manera en su estado de ánimo, además, también dio muestra de lo que le pasó en su ojo derecho, en el que se podía observar una gran mancha roja. La empresaria no se mostró preocupada, pues comentó que el asunto no era grave, pero ha tenido que que realizar varias “maromas” para ocultar lo sucedido en vista de su trabajo.

“... Yo con todas estas campañas que tengo hoy me tocó hacer maromas, de verdad, para que esto no se notara, pero bueno, con toda. No sabía que eso podía pasar y me pasó ... no es nada gravísimo de que me voy a morir, pero obviamente por mi trabajo es un poco complicado”, finalizó.

Este video de Marcela Reyes empezó a circular durante las últimas horas por cuentas de Instagram dedicadas al mundo del entretenimiento nacional, sin embargo, pareciera ser que Reyes ya logró recuperarse, puesto que en sus más recientes Historias de Instagram su ojo luce en buen estado o al menos eso parece.

Aquí las Historias de Instagram compartidas por Marcela Reyes:

Marcela Reyes aclaró si continúa siendo amiga de Yina Calderón:

Aunque Marcela Reyes y Yina Calderón son dos de las figuras de las redes sociales que más polémica generan, entre ellas existe una buena relación. De hecho, a finales de septiembre pasado la DJ -oriunda de Armenia- habló sobre si su amistad con la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ huilense seguía en pie o no.

Entonces, Reyes puso el tema sobre la mesa cuando uno de sus tantos seguidores la quiso interrogar, por medio de Instagram, sobre: “¿Sigues siendo amiga de Yina?”; enseguida la también empresaria dio cuenta de que todo estaba bien con la influenciadora, incluso, ese mismo día habían tenido una extensa conversación por teléfono. Aquí el video en el que Marcela Reyes habla sobre el tema en cuestión:

Por otro lado, si de figuras de las redes sociales se trata, pareciera ser que Reyes es de las pocas con las que Yina Calderón se lleva bien actualmente, puesto que durante el último tiempo la huilense ha sido tema de conversación por todas partes tras los polémicos comentarios que su madre, Merly Ome, hizo sobre varios creadores de contenido; con muchos de ellos la ‘Exprotatonista de Nuestra Tele’ ha tenido desacuerdos públicos en el pasado.

Fue así que su mamá se refirió a La Jesuu, Epa Colombia, La Liendra, Andrea Valdiri y varios más.

