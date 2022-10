¿Machista y posesivo? Esto es lo que dicen de Gerard Piqué y su comportamiento con Shakira

Seguidores de Shakira hacen eco en redes sociales sobre supuestos actos de machismo de Gerard Piqué. Tomada de archivo (AP)

Hace algunos meses se conoció que el círculo cercano de Gerard Piqué y su familia le tenía un sobrenombre especial a la artista colombiana. ¿Por qué? Según informaron algunos medios españoles, la intérprete de Te Felicito al parecer tenía episodios de celos con el futbolista lo que la llevó a parecer en algún momento una mujer controladora, además de calculadora con el futbolista.

Para la periodista Lorena Vásquez, el círculo social del zaguero central del Barcelona llama a Shakira La Patrona, sin embargo, este apodo de la colombiana se suma al reciente rumor que ronda ahora en redes sociales, en el que se menciona que lejos de ser un hombre amoroso y cariñoso, Gerard Piqué era quien tenía comportamientos posesivos hacia la artista, por lo que algunos dicen que era machista.

Las especulaciones tomaron fuerza por cuenta de un hilo de Twitter de un seguidor de Shakira en el que afirmó, que pese a no tener confirmación de que la colombiana hubiese padeciera maltrato intrafamiliar durante los 12 años de relación con el futbolista español, si resaltan varios episodios en los que la relación se tornó tóxica.

De acuerdo con la publicación, Shakira estuvo minimizada desde las primeras entrevistas que ofreció en compañía de Gerard Piqué, por lo que en ocasiones confirmó que el español era “territorial” e incluso, se llegó a rumorar que su expareja era quien tomaba las decisiones de los atuendos que debía utilizar la cantante durante los conciertos, los cuales no podrían tener el toque de “sensualidad” latino que caracteriza a la barranquillera.

De esta manera es como los internautas llegaron a la conclusión de que ciertas demostraciones de afecto del futbolista eran de carácter posesivo y machista, hacia quien en ese momento era su pareja y madre de sus dos hijos, Milan y Sasha. Sumado a esto, se menciona en el hilo de Twitter que el español no le permitía a la colombiana hacer colaboraciones con otros artistas hombres.

Pese a esto, la publicación hace referencia a este comportamiento como el de alguien con una “personalidad conservadora”, por lo que mencionan que Shakira minimizó su actitud posesiva. Pero los celos de Piqué no eran solamente con hombres, por eso la también compositora debió pedir autorización para grabar con Rihanna el tema Can’t remember to forget you.

De haber conocido el contenido explícito que tenía el video de la canción con la artista nacida en las Bahamas, Gerard Piqué no lo habría permitido, porque la actitud sensual que derrochó la barranquillera en aquella colaboración no fue del total agrado del integrante del equipo blaugrana.

Pero allí no termina el asunto, pues la publicación de Twitter que alimentaron sus seguidores menciona que el español, después de conocer algunas afirmaciones que hizo la colombiana, le habría pedido que “a la próxima vez cierra esa boquita en las entrevistas”, se desconoce si esto fue después de haber hablar con la revista Elle España.

También hubo un episodio que llamó la atención durante una celebración del Barcelona a la que fueron invitados los jugadores en compañía de sus esposas, pues según mencionan las redes sociales, Shakira asistió con un vestido sin sostén y al percatarse de las miradas hacia su pareja, Piqué decidió ponerle una chaqueta sobre sus hombros y cubrirla.

“En el mismo evento pudimos ver la actitud fría de Piqué. Al el recibir el premio, Shakira se emocionó hasta las lágrimas, intentó darle un abrazo a Gerard, pero él la rechazó y prefirió dirigir su atención a Josep Maria Bartomeu, entonces presidente del Barcelona”, expresa la publicación en Twitter.

