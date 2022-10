“La Voz Senior”: concursante aprovechó las cámaras para buscar a su familia paterna

Captura video Caracol Televisión

Cada noche, en la segunda edición de ‘La Voz Senior’ el programa sorprende a los televidentes con la llegada de más personas de la tercera edad al escenario musical demostrando el talento musical que han cultivado a lo largo de su vida. Los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho están gratamente impactados ante el talento de cada nuevo concursante que llega buscando un cupo en el programa y que, por circunstancias de la vida, anteriormente no habían podido dedicarse a la música.

El gran mensaje de este programa es que las personas mayores demuestran que nunca es tarde para cumplir un sueño, pues la gran mayoría de ellos dedicaron gran parte de su vida a otras labores porque en su momento sus familias no los apoyaron. Otros, aunque sí se dedicaron a la música, no tuvieron el apoyo para convertirse en artistas reconocidos.

De la misma forma, en el programa se conocen muchas historias de vida de los concursantes, algunas llenas de momentos felices y otras con más tragedias. En el más reciente episodio los entrenadores conocieron a José Fernando Zuluaga, de 60 años, quien llegó al escenario para interpretar música de mariachi y, a la vez, para pedir ayuda.

Previo a su presentación, el concursante oriundo de Pijao, Quindío, le contó a Laura Acuña que a su edad todavía no perdía la esperanza de poder conocer a su familia paterna, cosa que no sucedió a lo largo de sus 60 años porque su padre falleció cuando él tenía solo nueve meses de nacido.

Sobre sus sentimientos, el hombre le dijo a la presentadora “eso es lo que más me ha marcado porque me ha hecho mucha falta, no tuve ninguna relación con la familia de él. Ellos son de Granada, Antioquia y no los busqué, no tuve la oportunidad”. Acto seguido, Acuña aprovechó las cámaras y se dirigió a las personas que crean que pueden hacer parte de la familia paterna de José para que lo busquen.

Captura video Caracol Televisión

El concursante detalló que, a lo largo de su vida ha intentado hacver contacto con la familia de su padre, de quien solo sabe que era oriundo de Antioquia. A pesar de sus esfuerzos José no ha podido encontrar a nadie que le pueda hablar de su progenitor, por lo que utilizó la plataforma para poder llegar a más personas con su historia.

En el escenario José interpretó el tema ‘Motivos’ de Italo Pizzolánte y logró que los entrenadores Kany García y Nacho; sin embargo, antes de elegir, el cantante le pidió un favor especial a Andrés Cepeda. José contó que además de ser mariachi es carpintero, labor que aprendió después de haber sufrido una fractura de tibia y hace diferentes instrumentos, “mientras trabajo escucho la canción de Cepeda, ‘El Carpintero del amor’, quiero saber si es posible que me complazca con esa canción”.

Por su parte, tras cantarle la canción, Cepeda le explicó los motivos por los que no se había dado vuelta al escucharlo. “Me parece que tiene una voz muy potente y lo sentí un poquito alto de afinación, eso pudo haber sido por los nervios y es algo muy fácil de corregir. Creo que tiene dos opciones muy buenas para seguir su camino, ese vibrato lento y profundo es muy propio del género popular y estoy seguro de que le esperan grandes cosas”, le dijo el cantante.

Al final, el cantante de música mariachi que hace sus propios sombreros tuvo que decidir entre la puertorriqueña y el venezolano y el beneficiado con su llegada al equipo fue el catante urbano Nacho, quien le prometió ayudarlo para que administre mucho mejor su voz.

SEGUIR LEYENDO: