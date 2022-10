La respuesta de Sara Corrales a seguidora que le dijo que se olvidó de Colombia: “Tengo muy claro de dónde vengo”

Sara Corrales, actriz colombiana. Foto: Instagram @saracorrales

Durante su estadía en el estado de Jalisco, México, la actriz colombiana Sara Corrales, quien adelantaba una sesión de fotos para una marca de moda. En las últimas horas contó a través de sus redes sociales que, a causa de las fuertes lluvias provocaron la inundación a las afueras del hotel, por lo que tuvo que dejar el lugar en una especie de canoa.

A través de una historia de Instagram la ex ‘Protagonista de novela relató: “Llegamos en van (furgoneta), casi que con guaruras, blindada, y aquí venimos Marquito y yo… en taxi. No importa, gajes del oficio, las cosas pasan. Quedamos incomunicados porque una lluvia ni la hijuemadre, ya iban 3 días de lluvia y el hotel quedó inundado alrededor. Nos tocó salir en chalupa (embarcación pequeñ)] hacia el aeropuerto”.

Durante el video, la paisa explicó que la palabra guarura hacia referencia a escolta en México, a lo que una usuaria le comentó que no debía hablar con esos términos porque ella era colombiana. “¿Guaruras? Será escoltas… Ah, verdad que ya se le olvidó que nació en Colombia. No es que México no sea chévere, pero hay que recordar de dónde somos para no perdernos en el camino”, fueron las palabras de la seguidora.

Tras el mensaje, la actriz colombiana enojada respondió a la internauta invitándola a no preocuparse por ella:

“¡No se preocupe bebé! Yo solita me encargo de no perderme en el camino. No se estrese. ¡Ah! Y tengo muy claro de dónde orgullosamente vengo, no por una palabra dejo de ser colombiana y llevar a mi país en alto, eso es mucho más que eso. Besos”, contestó Corrales.

Sara Corrales reveló por qué rompió su compromiso con Rafael Gutiérrez: “No me hacía feliz”

A lo largo de este 2022 mucho ha dado de qué hablar la vida sentimental de Sara Corrales, para recordar, la actriz se comprometió en febrero pasado con Rafaél Gutiérrez, con quien salía aproximadamente desde 2021. Empero, unos cuantos meses después de que se supiera de su compromiso matrimonial, llegó la noticia de la ruptura.

Hasta el momento la paisa no había ampliado la información respecto de los motivos específicos por los que su relación sentimental con el mexicano desembocó en un punto final, hasta que durante los recientes días quiso poner el tema sobre la mesa.

De este modo, cuando uno de sus tantos seguidores le hizo llegar a su cuenta de Instagram la pregunta de “¿por qué no te casaste?”, la también empresaria detalló sus motivos asegurando que fueron “muchos”. Fue así que respondió lo siguiente:

“Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes, estábamos en momentos de la vida muy diferentes con motores de la vida muy diferentes. Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y pues por ahí no era”.

Posteriormente, Corrales resaltó que prefirió hacer caso omiso de todas las presiones que tenía encima y simplemente terminar la relación por su paz y tranquilidad, además de ponerse a ella misma en primer lugar.

“Entonces, en lugar de pasar una vida entera arrepentida, tomé la fuerza, tomé el valor y no me importó la presión social que se sentía en el momento, la presión familiar, la presión de todo y dije: primero yo, segundo yo, tercero yo. Primero mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz”, agregó en su respuesta.

