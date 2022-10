Cobijas con plumas de ganso y televisores con sobreprecios: critican al Gobierno Petro por millonarios gastos en las casas privadas

Gustavo Petro y Francia Márquez (Colprensa-Sergio Acero)

Gustavo Petro va a cumplir dos mese como presidente de la República de Colombia desde su posesión el pasado 7 de agosto, el primer jefe de Estado exmilitante de una guerrilla urbana y abiertamente de izquierda está en el centro de la polémica debido a unas filtraciones de compras para la casa presidencial, vicepresidencial y de huéspedes en Cartagena. Los escandaloso del suceso es que mientras se adelanta el proyecto de una reforma tributaria y se indica que deberá haber austeridad en su administración, las compras de electrodomésticos y de lencería de hogar superan los ciento setenta millones de pesos.

Los lujosos gastos fueron publicados por Revista Semana se reveló que mediante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se realizó a través de la tienda virtual de la plataforma Colombia Compra Eficiente, compras de electrodomésticos para la casa del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Algunas de las adquisiciones consisten en dos televisores Samsung uno de 85 pulgadas, por un valor de 27.499.900 pesos. mientras que el otro de 70 pulgadas, está registrado por un valor de 10.867.000 pesos. De igual manera licuadoras y otros electrodomésticos para la cocina registra la orden de compra 96358, que suma un valor de 93.084.400 pesos.

Entre los elementos registrados en la compra están: licuadora digital de diez velocidades, dos cubiertas de vitrocerámica inducción Le Cuisine las cuales suman un valor superior a los treinta y cuatro millones de pesos, cubiertas de vitrocerámica eléctrica Le Cuisine entre otros electrodomésticos.

El gasto desmedido en el gobierno que indica una austeridad no acaba ahí, dado que también se registra otra sería de compras para la Casa de Huéspedes Ilustres de la Presidencia en Cartagena, aquí se registran compras de dos plumones de ganso por 8.159.800 pesos, cuatro Duvet de 500 hilos por 11.560.000 pesos entre otros lujosos artículos de lencería de hogar.

En total todas las compras, tanto para la casa presidencial, vicepresidencial y de Huéspedes Ilustres en Cartagena tiene un valor total de 173.084.200 pesos, un hecho que ha sido sumamente cuestionado, al respecto la Congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal indicó:

“Por fin llegó el “cambio” -Televisor Samsung de 85 pulgadas $27.499.900 -Televisor Samsung de 70 pulgadas, $10.867.000 -Licuadora digital de 10 velocidades, $1.846.000 Cuánta gente esperando que Petro fuera diferente, pero así es la izquierda”.

De igual manera se pronunció Mauricio Lizcano, director del Drape quien justificó las compras e indicó que no hay ninguna irregularidad: “Amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”.

Otro de los integrantes del Pacto Histórico que se pronunció fue Gustavo Bolívar, quién defendió a Petro y cuestionó a algunos miembros que lo rodean.

“Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo q él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo q algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al Presidente”.

El polémico tema ha marcado tendencia en las redes, tanto por las burlas de los sobrecostos, especialmente los televisores y los plumones de ganso, como por evidenciar lo que sería una enorme gasto en el marco de una reforma tributaria y una etapa de ‘austeridad’.

