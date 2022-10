“Dejen de ser mezquinos con Bogotá”: Claudia López a los operadores privados de Transporte de la ciudad. Foto: Colprensa

La Rolita inició su operación, son 195 buses eléctricos, 11 rutas al servicio de la ciudadanía y más de 35.000 usuarios beneficiados. El patio taller está en el sector del Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar. Además de esto inició con un conflicto de intereses entre los operadores privados del transporte público y la ahora competencia de un operador público para el transporte público.

La Rolita comenzó a pesar de no tener aún una pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por cursar en segunda instancia un recurso de apelación ante la demanda del artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo que le da vía libre a la creación de esta empresa. Además indicó que esta es una demanda infundada y que por esto la perdieron en primera instancia.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista con Yamid Amad, le envió un mensaje a los operadores privados del transporte público de la ciudad, diciéndoles que no fueran mezquinos con Bogotá, quien les ha permitido hacer empresa y generar empleo. “Tenemos la seguridad de que así como ganamos en primera instancia, vamos a ganar en segunda instancia”, aseveró la mandataria.

Adicionalmente, dijo que: “Los que creen que es saboteando a Bogotá, defendiendo sus ganancias y sus bolsillos, les digo que no sean mezquinos. Dejen que Bogotá progrese y que así como hay operadores privados también haya un operador público para poder mejorar el servicio, porque el 40 % de los bogotanos piensan que el servicio es malo. Poe eso creamos La Rolita, para conocer el sistema de fondo y mejorarlo”.

El principal interés de la mandataria es saber que Bogotá está pagando un subsidio justo para que se preste un buen servicio y que los privados no se estén quedando con ganancias exorbitantes. “Que estamos pagando estrictamente lo justo por un buen servicio. Que los subsidios no se vayan a los bolsillos de los privados, sino a un buen servicio”, declaró la alcaldesa López, “Vamos a saber cuánto cuesta prestar un buen servicio. Vamos a saber si los privados nos están diciendo la verdad sobre la operación. Recaudan y no están mejorando el servicio”.

<b>En contraste</b>

<b>Concejala de Bogotá se pronunció sobre la entrada en funcionamiento de La Rolita</b>

La concejala de Bogotá, Lucia Batidas Ubate, indicó que a la fecha, la administración de Claudia López no ha dado a conocer los detalles en los que se enmarca la operación.

“Es tal el nivel opacidad en este tema que los datos que se conocen sobre esta, previa a la rueda de prensa, no se dieron por boca de la alcaldía, sino de los medios de comunicación y de quienes hemos visto con preocupación la puesta en marcha de este proyecto, desconociendo los riesgos existentes ante un posible fallo del Tribunal en contra del operador público generando un detrimento patrimonial frente a las gastos que ya se han realizado por más de $17.700 millones, incluyendo gastos de personal, impuestos, servicios, materiales y suministros”, declaró la concejala.

Además, dijo que hacía un llamado a la Administración Distrital a que dejen el silencio y hagan públicos los contratos, los manuales de funcionamiento, el plan de compras, la estructura de costos y operación de manera clara y accesible para la ciudadanía.

“Aunque el Tribunal no se ha pronunciado de fondo y la operación es incipiente, Claudia López busca inversionistas para la nueva empresa, sin querer que esta se vuelva privada, algo que contrasta con la idea inicial de la Administración de tener un operador completamente público. Además, su puesta en marcha va en contravía a como fueron contratados los actuales operadores del SITP y podrían encontrarse en desventaja frente a las condiciones de operación con las que está jugando el operador público y las oportunidades de inversión que puede ofrecer. La seguridad jurídica es también un principio que atrae a los inversionistas y con este proyecto no se tiene hasta la decisión del tribunal”, enfatizo Bastidas.

