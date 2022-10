Carlos Antonio Vélez arremetió contra Néstor Lorenzo por microciclos en octubre: “Hay que hacerlo bien”

Carlos Antonio Vélez y Néstor Lorenzo

El director de Planeta Fútbol en Antena 2, Carlos Antonio Vélez se refirió al próximo microciclo de entrenamientos que realizará el director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, durante el mes de octubre con jugadores de la Liga Colombiana. El también periodista aunque destacó la importancia de este tipo de convocatorias, considera que es inoportuna en el momento de campeonato.

La intervención en el espacio del programa matutino, llamado Palabras Mayores, inició con una serie de elogios al actual entrenador nacional por “alejarse” del entorno de José Néstor Pekerman, seleccionador durante siete años de Colombia y que clasificó a las Copa del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, pero que no tenía una grata relación con Carlos Antonio Vélez.

“El razón A, razón B o razón C se distanció, afortunadamente. Yo sigo creyendo que deportiva, tácticamente nos puede dar una mano y que no tiene nada que ver con los haraganes del pasado (...) Don Lorenzo, extraordinario que haga microciclos ¡Maravilloso! Además, una razón más para distanciarlo de la horda de vagos que mantuvimos durante siete años. Que no vivían aquí y que se llenaron los bolsillos sin dejarnos un solo título, el hizo parte de ese grupo”

Luego de esto vino la crítica del periodista y conductor del programa sobre que tan bien planificado estuvo la concentración que iniciará el cuatro de octubre y se extenderá hasta el seis del mismo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol ubicada en Barranquilla. Para Vélez, se debió priorizar los clásicos y no quitar jugadores a los clubes que serán protagonistas:

“Me parece muy bien que haga microciclos, me parece muy bien que los tenga a todos clavados, porque los tiene clavados, según me cuentan. Pero hay que hacerlo bien don Lorenzo, no puede armar en tres días microciclos en donde tenemos clásicos, no puede armar microciclos en plena recta final del campeonato. ¿Usted sabe lo que esto representa para Santa Fe, para Nacional o para Medellín? ¡un montón!”.

Carlos Antonio trajo a colación la situación que sufrió Millonarios previo a la final de ida de la Copa Colombia donde se vieron obligados a pagar un vuelo chárter para traer a Andrés Llinás y Álvaro Montero. Además, confirmó que la ausencia de jugadores de Atlético Nacional e Independiente Medellín en la convocatoria responde a solicitudes expresas por los mismos clubes:

“Mire todo lo que tuvo que hacer Millonarios para ‘repatriar’ a dos jugadores de cara a la primera final de la Copa. Eso implica económicamente también un desangre. Nacional y Medellín se niegan a aceptar que convoquen jugadores, con toda razón, por eso no hay jugadores de esos equipos. Millonarios y Santa Fe, sueltan una pieza joven y jugadores claves. No es juego limpio que Millonarios débil se enfrente a Santa Fe. Defrauda a los demás, que esperan que Santa Fe caigan o que Millonarios enfrente a este rival en mismas condiciones en las que enfrentó a los demás”.

Por último, se refirió a la presencia de Pascual Lezcano, representante de jugadores que se involucró de fondo durante la era de José Néstor Pekerman. Ante esto Vélez solicitó que los jugadores llamados sean hombres que realmente vayan a ser usados por el entrenador Néstor Lorenzo en las convocatorias de Eliminatorias, Copa América y fechas FIFA:

“Esto no puede ser dictatorial y no puede ser porque se me ocurrió. Celebró los microciclos, me encantan, pero no puede ser contentillo, porque veo que están llamando de todos los equipos pero ¿hay material en todos los equipos? (...) Sufrimos siete años de Pascual Lezcano y no queremos sus herederos. Si a los microciclos, pero con jugadores que realmente puedan estar en la selección. No empezar a promover jugadores para luego transferir”.

