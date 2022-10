¿Problemas en la relación? La publicación de Lina Tejeiro que pone a pensar sobre su noviazgo con Juan Duque

La pareja conformada por Lina Tejeiro y Juan Duque compartió a través de redes sociales que formalizaron su relación. Tomada de Instagram @juanduque

Una de las relaciones más sonadas de los últimos días es la que sostienen Lina Tejeiro y Juan Duque, ya que los fanáticos de la llanera han seguido de cerca la historia de amor que vivió la actriz junto a Andy Rivera. Y es que la integrante de la película Chichipatos ha dejado ver el gran amor que siente por el paisa a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que han sido constantes las muestras de amor de cada uno, por ejemplo, Juan Duque le llevo flores a la actriz hasta la clínica donde estuvo internada unos días por un quebranto de salud, así como dedicatorias de canciones durante algunos conciertos y trinos que dan por sentado el cariño que siente por la llanera.

Pero, no todo es color de rosa en la relación, ya que Lina Tejeiro debió abandonar Colombia para cumplir con unos compromisos laborales y desde hace algunos días, la distancia ha sido notoria en las diferentes publicaciones que comparte cada uno en sus redes sociales, por lo que sus seguidores especulan que posiblemente estarían pasando por el primer problema en esta unión.

Los mensajes están publicados en sus redes sociales, lo que genera preocupación entre los internautas quienes esperan que esta nueva oportunidad que se dio Tejeiro con el también cantante, le sirva para olvidar a Andy Rivera.

Uno de los primeros mensajes que compartió Duque en su cuenta de Twitter, mencionó que “eso me pasa por idealizar”, el pasado 28 de septiembre. Un día después, escribió “ayer vi una historia que no quería ver”, en ese momento, sus seguidores comentaron que, si estaba ocurriendo algo en su relación con Lina Tejeiro, pero el paisa prefirió guardar silencio.

Ese mismo día, el intérprete de X ti lo digo escribió otro mensaje que decía “Te juro que ya no me enamoro”, como respuesta a una publicación de uno de sus seguidores, sobre sus temas musicales. Posteriormente, dejó otras tres publicaciones que al parecen iban dirigidos a su actual pareja.

Juan Duque compartió algunos mensajes en redes sociales que ponen a pensar de su inestabilidad en la relación con Lina Tejeiro. Tomada de Twitter @wawawanduque

Pero las cosas no terminaron ahí, pues al parecer Lina Tejeiro le habría lanzado unas indirectas al artista, lo que acrecentó los rumores de una posible crisis en la relación con Juan Duque. La llanera señaló que en su personalidad encuentran lo que probablemente otras personas no tienen, así como puede ser divertida también podría no llegar a serlo, ya que no se preocupa por agradarle a otros sino a ella misma.

“Lo que ves es lo que hay, algunas veces soy graciosa otras veces soy un desastre, pero todos los días soy yo. Sin pretender agradarle a alguien”, puntualizó Lina en sus trinos. Pero también señaló que no confía en aquellas personas que les gusta victimizarse frente a otros.

Lina Tejeiro respondió a Juan Duque a través de su cuenta de Twitter. Tomada de Twitter @Lina_Tejeiro

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a su publicación, con algunos divertidos mensajes que señalan: “por favor señor, te pedimos que Lina Tejeiro vuelva por la senda del bien”; “tú eres perfecta así como eres, mi cielo”; “lo más importante es la esencia”; “eso se llama ser auténtico, un ser humano con reputación”; “Lina eres única y especial”; “díganme que no es lo que estoy pensando”; “si Lina y Juan terminan, no vuelvo a creer en el amor”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: